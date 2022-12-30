Гайдай о ситуации в Луганской области: "В тылу врага много "бавовны"

Что касается направления Сватово – Кременная, за неделю украинские войска продвинулись на 2,5 км, и учитывая то, сколько оккупанты стянули сил и средств, это очень хороший результат, отметил Гайдай.

На этом направлении противник назначает уже четвертого командующего, добавил глава ОГА. Теперь поставили офицера РФ, который весной неудачно для оккупантов проводил наступление на Киев со стороны Чернобыля. Оборону столицы тогда организовывал генерал-полковник Александр Сырский, который сейчас руководит действиями ВСУ в Луганской области, сказал Гайдай.

Оккупанты снова активизировали мобилизацию и на блокпостах всем мужчинам независимо от возраста и других факторов выдают повестки, сказал глава ОВА.

"За последнюю неделю очень много "бавовны" в тылу врага. У них подрываются склады, и сейчас два склада до сих пор взрываются, которые загорелись прошлой ночью. Горят казармы. Я единственное на что рассчитываю, что они сделают сюрприз в виде «перегруппировки», которая закончится где-то под Старобельском", – сказал он.

Также Гайдай рассказал, что за последние дни ВСУ взяли в плен в регионе 52 российских солдата.