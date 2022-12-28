Череватый о ситуации под Кременной: Продолжается мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых

25 декабря в Telegram-каналах появилась информация о якобы продвижении украинских военных в Луганской области, в частности в районе Кременной и Сватово.

Глава Офиса президента Андрей Ермак тогда написал в Telegram: "Спокойно, запаситесь терпением", не уточняя, о чем идет речь. Он также использовал эмодзи равностороннего креста – символа контрнаступления ВСУ.

27 декабря американское издание The New York Times написало, что бои уже идут вокруг города и украинская армия приближается к освобождению Кременной, которое позволит контролировать главные дороги на Северодонецк и Лисичанск.

Ведущие марафона попросили Череватого прокомментировать эту информацию. Спикер пообещал, что когда в этом районе "будет достигнут существенный результат", он сообщит об этом публично.

"New York Times – очень авторитетное издание, и у него, наверное, хорошие источники... На этом направлении длится уже некоторое время мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых. Пока же нужно запастись терпением и ждать официальных сообщений", – сказал Череватый.

Он пояснил, что россияне переместили командование из Кременной в Рубежное, так как это уже "традиционная практика" для них после ряда поражений – противник чувствует приближение новых неудач и перебрасывает командные и логистические пункты.

Череватый отметил, что потенциальное освобождение Кременной и Сватово имеет как военное, так и морально-психологическое значение. Оно позволит украинским военным продвигаться дальше в Луганской области.

"Оккупант объявил Донецкую и Луганскую области частью РФ, поэтому когда мы будем освобождать свои земли, для их шовинистов это будет "вторжение на российскую сторону". Они поймут, что это все временно, и мы будем освобождать свою землю", – подчеркнул спикер.