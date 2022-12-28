Череватый о ситуации под Кременной: Продолжается мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых

25 декабря в Telegram-каналах появилась информация о якобы продвижении украинских военных в Луганской области, в частности в районе Кременной и Сватово.
Глава Офиса президента Андрей Ермак тогда написал в Telegram: "Спокойно, запаситесь терпением", не уточняя, о чем идет речь. Он также использовал эмодзи равностороннего креста – символа контрнаступления ВСУ.
27 декабря американское издание The New York Times написало, что бои уже идут вокруг города и украинская армия приближается к освобождению Кременной, которое позволит контролировать главные дороги на Северодонецк и Лисичанск.
Ведущие марафона попросили Череватого прокомментировать эту информацию. Спикер пообещал, что когда в этом районе "будет достигнут существенный результат", он сообщит об этом публично.
"New York Times – очень авторитетное издание, и у него, наверное, хорошие источники... На этом направлении длится уже некоторое время мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых. Пока же нужно запастись терпением и ждать официальных сообщений", – сказал Череватый.
Он пояснил, что россияне переместили командование из Кременной в Рубежное, так как это уже "традиционная практика" для них после ряда поражений – противник чувствует приближение новых неудач и перебрасывает командные и логистические пункты.
Череватый отметил, что потенциальное освобождение Кременной и Сватово имеет как военное, так и морально-психологическое значение. Оно позволит украинским военным продвигаться дальше в Луганской области.
"Оккупант объявил Донецкую и Луганскую области частью РФ, поэтому когда мы будем освобождать свои земли, для их шовинистов это будет "вторжение на российскую сторону". Они поймут, что это все временно, и мы будем освобождать свою землю", – подчеркнул спикер.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона (Лисичанск) ВСУ покинули 3 июля.
28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал он.
24 декабря Гайдай сообщил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию". 26 декабря он заявил, что под Кременной идут боевые действия, но город еще не освободили.
27 декабря он отметил, что армия РФ стянула к Кременной большое количество резервов и техники и в значительной степени заминировала этот район.
На заседании ставки верховного главнокомандующего Украины 27 декабря обсуждали, в частности, ситуацию вблизи населенных пунктов Бахмут и Кременная.