Оккупанты обстреляли пять общин Сумской области, пострадали жилые дома, школа, ферма – глава обладминистрации

"144 удара нанесла российская армия в течение дня по территории Сумской области. В частности, под обстрелами были Эсманьская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская общины", – написал он.

Глава обладминистрации уточнил информацию по всем территориальным общинам, пострадавшим от обстрелов:

Эсманьскую общину враг четыре раза обстреливал (44 "прилета") из минометов, реактивных систем залпового огня "Град" и ствольной артиллерии;

в Миропольскую общину было 42 "прилета" из минометов и артиллерии;

по Новослободской общине оккупанты выпустили 11 минометных снарядов калибра 120 мм;

по Белопольской было 29 минометных "прилетов";

на территории Хотинской общины разорвалось 18 вражеских мин.

Живицкий подчеркнул, что во всех случаях без жертв и пострадавших нет, но есть разрушения. Так, в результате обстрела Эсманьской общины "значительно повреждены четыре частных дома местных, также школа и сельский клуб", в Миропольской "вражеские снаряды повредили пять жилых домов и местную ферму", а в Белопольской взрывы разрушили один жилой дом, в котором в тот момент не было людей.

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Также Живицкий показал пострадавшие от обстрелов жилые дома Миропольской общины.