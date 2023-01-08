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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли пять общин Сумской области, пострадали жилые дома, школа, ферма – глава обладминистрации

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Живицкий показал пострадавшие от обстрелов жилые дома
Живицкий показал пострадавшие от обстрелов жилые дома
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

8 января по состоянию на 21.30 российские оккупанты нанесли удары по пяти территориальным общинам Сумской области, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"144 удара нанесла российская армия в течение дня по территории Сумской области. В частности, под обстрелами были Эсманьская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская общины", – написал он.

Глава обладминистрации уточнил информацию по всем территориальным общинам, пострадавшим от обстрелов:

  • Эсманьскую общину враг четыре раза обстреливал (44 "прилета") из минометов, реактивных систем залпового огня "Град" и ствольной артиллерии;
  • в Миропольскую общину было 42 "прилета" из минометов и артиллерии;
  • по Новослободской общине оккупанты выпустили 11 минометных снарядов калибра 120 мм;
  • по Белопольской было 29 минометных "прилетов";
  • на территории Хотинской общины разорвалось 18 вражеских мин.

Живицкий подчеркнул, что во всех случаях без жертв и пострадавших нет, но есть разрушения. Так, в результате обстрела Эсманьской общины "значительно повреждены четыре частных дома местных, также школа и сельский клуб", в Миропольской "вражеские снаряды повредили пять жилых домов и местную ферму", а в Белопольской взрывы разрушили один жилой дом, в котором в тот момент не было людей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Также Живицкий показал пострадавшие от обстрелов жилые дома Миропольской общины.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, война, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, взрывы, разрушения, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, школа
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