Оккупанты обстреляли пять общин Сумской области, пострадали жилые дома, школа, ферма – глава обладминистрации

"144 удара нанесла российская армия в течение дня по территории Сумской области. В частности, под обстрелами были Эсманьская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская общины", – написал он.
Глава обладминистрации уточнил информацию по всем территориальным общинам, пострадавшим от обстрелов:
Живицкий подчеркнул, что во всех случаях без жертв и пострадавших нет, но есть разрушения. Так, в результате обстрела Эсманьской общины "значительно повреждены четыре частных дома местных, также школа и сельский клуб", в Миропольской "вражеские снаряды повредили пять жилых домов и местную ферму", а в Белопольской взрывы разрушили один жилой дом, в котором в тот момент не было людей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Также Живицкий показал пострадавшие от обстрелов жилые дома Миропольской общины.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.