Российские оккупанты сбросили взрывчатку на двор жителя Сумской области – глава обладминистрации

"Великописаревская община: враг сбросил две взрывчатки с беспилотника на двор местного жителя. Мужчина чудом не пострадал. Шалыгинская община: россияне дважды открывали огонь из пулеметов в нашу сторону. Итого было 17 очередей", – написал он.

По данным Живицкого, "обошлось без жертв и разрушений".

Глава обладминистрации показал фото обломков от взрывчатки, сброшенной на двор местного жителя.

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