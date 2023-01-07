Российские оккупанты сбросили взрывчатку на двор жителя Сумской области – глава обладминистрации

"Великописаревская община: враг сбросил две взрывчатки с беспилотника на двор местного жителя. Мужчина чудом не пострадал. Шалыгинская община: россияне дважды открывали огонь из пулеметов в нашу сторону. Итого было 17 очередей", – написал он.
По данным Живицкого, "обошлось без жертв и разрушений".
Глава обладминистрации показал фото обломков от взрывчатки, сброшенной на двор местного жителя.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.