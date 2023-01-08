Оккупанты атакуют в направлении Бахмута и еще двух городов Донецкой области – Генштаб ВСУ

"Противник ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на купянском направлении. Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что противник обстреливает позиции украинских войск и гражданские объекты вдоль всей линии столкновения.

По данным украинских военных, враг обстреливал окрестности 10 населенных пунктов Украины на бахмутском направлении, пяти – на лиманском, четырех – на северском и слобожанском, авдеевском, запорожском; Херсон и населенные пункты на правом берегу реки Днепр – на херсонском.

Война России против Украины. Главное (обновляется)