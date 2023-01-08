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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атакуют в направлении Бахмута и еще двух городов Донецкой области – Генштаб ВСУ

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ВСУ удерживают часть Донецкой области
ВСУ удерживают часть Донецкой области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают свои попытки захватить всю Донецкую область. Это следует из информации, распространенной 8 января в Fаcebook Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

"Противник ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на купянском направлении. Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что противник обстреливает позиции украинских войск и гражданские объекты вдоль всей линии столкновения.

По данным украинских военных, враг обстреливал окрестности 10 населенных пунктов Украины на бахмутском направлении, пяти – на лиманском,  четырех – на северском и слобожанском, авдеевском, запорожском; Херсон и населенные пункты на правом берегу реки Днепр – на херсонском.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid081fnfTsQVA6d3hp19meQiyF7wJiTWG8BuFpG7SR6sCWygFpY7A3qf3mciHcqWeYSl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ еще в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, Лиман, Авдеевка, Купянск, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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