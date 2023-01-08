Оккупанты атакуют в направлении Бахмута и еще двух городов Донецкой области – Генштаб ВСУ

"Противник ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на купянском направлении. Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что противник обстреливает позиции украинских войск и гражданские объекты вдоль всей линии столкновения.
По данным украинских военных, враг обстреливал окрестности 10 населенных пунктов Украины на бахмутском направлении, пяти – на лиманском, четырех – на северском и слобожанском, авдеевском, запорожском; Херсон и населенные пункты на правом берегу реки Днепр – на херсонском.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генеральный штаб ВСУ еще в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.