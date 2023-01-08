За сутки в Украине сбили три вертолета российских оккупантов – Генштаб ВСУ

"Авиация за текущие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, а также два удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы и склад горюче-смазочных материалов оккупантов", – говорится в сообщении.

Также украинские военные рассказали о сбитых целях в воздушном пространстве Украины.

"Наши защитники сбили три вражеских БПЛА (вероятно, типа "Орлан") и три вертолета: по одному Ми-24 и Ка-52, а тип еще одного уточняется", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)