За сутки в Украине сбили три вертолета российских оккупантов – Генштаб ВСУ

"Авиация за текущие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, а также два удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы и склад горюче-смазочных материалов оккупантов", – говорится в сообщении.
Также украинские военные рассказали о сбитых целях в воздушном пространстве Украины.
"Наши защитники сбили три вражеских БПЛА (вероятно, типа "Орлан") и три вертолета: по одному Ми-24 и Ка-52, а тип еще одного уточняется", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 8 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 111 170 человек личного состава, 272 вертолета и 1849 беспилотников оперативно-тактического уровня.