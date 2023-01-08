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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в Украине сбили три вертолета российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ назвал тип двух сбитых вертолетов оккупантов
Генштаб ВСУ назвал тип двух сбитых вертолетов оккупантов
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

За последние сутки украинская армия нанесла 15 ударов по российским военным целям на территории Украины. Об этом проинформировал 8 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация за текущие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, а также два удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы и склад горюче-смазочных материалов оккупантов", – говорится в сообщении.

Также украинские военные рассказали о сбитых целях в воздушном пространстве Украины.

"Наши защитники сбили три вражеских БПЛА (вероятно, типа "Орлан") и три вертолета: по одному Ми-24 и Ка-52, а тип еще одного уточняется", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid081fnfTsQVA6d3hp19meQiyF7wJiTWG8BuFpG7SR6sCWygFpY7A3qf3mciHcqWeYSl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 8 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 111 170 человек личного состава, 272 вертолета и 1849 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, вертолет, оборона, воздушное пространство, артиллерия, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, ракеты, потери армии России
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