В Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми оккупантами рефрижераторами – Генштаб ВСУ

"Так, 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги", – говорится в сообщении.
В Генштабе также отметили, что для восполнения потерь и поддержания наступления противник перемещает в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение и военную технику и боеприпасы.
По данным Генштаба ВСУ на 7 января, потери российской армии за время полномасштабного вторжения составили около 110 740 оккупантов, более 3 тыс. танков, 285 самолетов, 272 вертолета и тысячи единиц другой техники.