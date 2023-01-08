В Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми оккупантами рефрижераторами – Генштаб ВСУ

"Так, 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги", – говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что для восполнения потерь и поддержания наступления противник перемещает в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение и военную технику и боеприпасы.