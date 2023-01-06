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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские захватчики мечтают сбежать из Украины на войну в Сирию – перехват СБУ

 
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Оккупант пожаловался жене, что от его роты "человек 20 осталось"
Оккупант пожаловался жене, что от его роты "человек 20 осталось"
Фото: EPA (архив)

У украинских защитников лучше и экипировка, и вооружение, а россиян зачастую "просто кидают пехоту против артиллерии", заявил один из российских десантников в телефонном разговоре с женой. Запись перехваченного разговора опубликовала 5 января СБУ.

Из разговора следует, что десантник после опыта участия в сирийской войне рассчитывал на легкие победы и в Украине, но теперь понял свою ошибку.

"Иванычу за...бись – в Сирию поедет. Он и еще один. На шару. Поедут под Рязань на учебу, на саперов. И поедут в Сирию", – с явной завистью заявил он.

На вопрос жены, зачем он подписывал контракт, тот отвечает: 

"Ну бл..., я чо, знал, что такая х...йня будет? Нас разъ...бали, ты ж в курсе? Нас просто кидают против артиллерии пехоту… Нам сказали: в деревню зашли 20 человек. Заехать надо, выкинуть их. Мы поехали, а там четыре танка и пехотных х...ева гора... Мы даже до деревни не смогли доехать, нас разъ...бали по дороге. Второго батальона вообще уже не существует. У нас от штатной роты человек 20 осталось. Плюс эти, добровольцы ...баные", – пожаловался оккупант. 

Он отметил, что разведки у них нет, сменить разбитое подразделение некому, а у украинских военных "экипировка лучше, и оснащение, и вооружение, все вообще лучше". При этом по российскому телевидению говорят о победах. 

"Лучше бы ты в Сирии сидел.  Угу", – завершают разговор россияне. 

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube

В СБУ напомнили о номере "горячей линии": +380936886888. Позвонив на нее, российские военные получат подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен и в конце концов вернуться домой.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 6 января, безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения превысили 110 тыс. военнослужащих

По оценке замглавы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, число погибших и раненых оккупантов за это время составило более 300 тыс

Теги: СБУ, Сирия, телефоны, десантники, экипировка, война России против Украины, Служба безопасности Украины, российские военные, потери армии России, погибшие российские военные, десант
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