Российские захватчики мечтают сбежать из Украины на войну в Сирию – перехват СБУ

Из разговора следует, что десантник после опыта участия в сирийской войне рассчитывал на легкие победы и в Украине, но теперь понял свою ошибку.
"Иванычу за...бись – в Сирию поедет. Он и еще один. На шару. Поедут под Рязань на учебу, на саперов. И поедут в Сирию", – с явной завистью заявил он.
На вопрос жены, зачем он подписывал контракт, тот отвечает:
"Ну бл..., я чо, знал, что такая х...йня будет? Нас разъ...бали, ты ж в курсе? Нас просто кидают против артиллерии пехоту… Нам сказали: в деревню зашли 20 человек. Заехать надо, выкинуть их. Мы поехали, а там четыре танка и пехотных х...ева гора... Мы даже до деревни не смогли доехать, нас разъ...бали по дороге. Второго батальона вообще уже не существует. У нас от штатной роты человек 20 осталось. Плюс эти, добровольцы ...баные", – пожаловался оккупант.
Он отметил, что разведки у них нет, сменить разбитое подразделение некому, а у украинских военных "экипировка лучше, и оснащение, и вооружение, все вообще лучше". При этом по российскому телевидению говорят о победах.
"Лучше бы ты в Сирии сидел. – Угу", – завершают разговор россияне.
В СБУ напомнили о номере "горячей линии": +380936886888. Позвонив на нее, российские военные получат подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен и в конце концов вернуться домой.
По данным Генштаба ВСУ на 6 января, безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения превысили 110 тыс. военнослужащих.
По оценке замглавы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, число погибших и раненых оккупантов за это время составило более 300 тыс.