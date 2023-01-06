Российские захватчики мечтают сбежать из Украины на войну в Сирию – перехват СБУ

Оккупант пожаловался жене, что от его роты "человек 20 осталось" Фото: EPA (архив)

Из разговора следует, что десантник после опыта участия в сирийской войне рассчитывал на легкие победы и в Украине, но теперь понял свою ошибку.

"Иванычу за...бись – в Сирию поедет. Он и еще один. На шару. Поедут под Рязань на учебу, на саперов. И поедут в Сирию", – с явной завистью заявил он.

На вопрос жены, зачем он подписывал контракт, тот отвечает:

"Ну бл..., я чо, знал, что такая х...йня будет? Нас разъ...бали, ты ж в курсе? Нас просто кидают против артиллерии пехоту… Нам сказали: в деревню зашли 20 человек. Заехать надо, выкинуть их. Мы поехали, а там четыре танка и пехотных х...ева гора... Мы даже до деревни не смогли доехать, нас разъ...бали по дороге. Второго батальона вообще уже не существует. У нас от штатной роты человек 20 осталось. Плюс эти, добровольцы ...баные", – пожаловался оккупант.

Он отметил, что разведки у них нет, сменить разбитое подразделение некому, а у украинских военных "экипировка лучше, и оснащение, и вооружение, все вообще лучше". При этом по российскому телевидению говорят о победах.

"Лучше бы ты в Сирии сидел. – Угу", – завершают разговор россияне.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube

В СБУ напомнили о номере "горячей линии": +380936886888. Позвонив на нее, российские военные получат подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен и в конце концов вернуться домой.