На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов – Подоляк

"Цифры во время войны, причем такой большой интенсивности войны – это очень сложная математика, и мы с вами точно не сможем сказать – 110 тыс. или 120 тыс. [россиян погибло в Украине]… Мне кажется, что цифра [убитых и раненых оккупантов] чуть больше 300 тыс. Но Россия сегодня находится в таком безнравственном состоянии, что ей нет разницы, они потеряют 100, 200 или 500 тыс.", – отметил Подоляк.

По его мнению, количество погибших россиян в войне против Украины не станет причиной для бунтов в РФ.

"Россия и живет постоянно как мертвая и бесперспективная страна, там нельзя сделать себе карьеру, там нельзя наработать какую-то известность о себе, там нельзя реализоваться, там можно только пить. Они ведь не генерируют ничего, поэтому им можно отправить на войну миллион, потерять столько людей, и это неважно для России", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)