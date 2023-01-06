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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов – Подоляк

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Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили уже приблизительно 110 250 оккупантов
Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили уже приблизительно 110 250 оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов. Об этом в опубликованном 6 января интервью "24 каналу" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Цифры во время войны, причем такой большой интенсивности войны – это очень сложная математика, и мы с вами точно не сможем сказать – 110 тыс. или 120 тыс. [россиян погибло в Украине]… Мне кажется, что цифра [убитых и раненых оккупантов] чуть больше 300 тыс. Но Россия сегодня находится в таком безнравственном состоянии, что ей нет разницы, они потеряют 100, 200 или 500 тыс.", – отметил Подоляк.

По его мнению, количество погибших россиян в войне против Украины не станет причиной для бунтов в РФ.

"Россия и живет постоянно как мертвая и бесперспективная страна, там нельзя сделать себе карьеру, там нельзя наработать какую-то известность о себе, там нельзя реализоваться, там можно только пить. Они ведь не генерируют ничего, поэтому им можно отправить на войну миллион, потерять столько людей, и это неважно для России", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Согласно данным Генштаба ВСУ, общие потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли около 110 250 военнослужащих.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, раненые, ВСУ, война России против Украины, погибшие, Михаил Подоляк, россияне
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