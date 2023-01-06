Оккупанты проверяют телефоны жителей Старобельска, в Каховке пытаются запретить оборот гривны – Генштаб ВСУ

Согласно данным Генштаба, "противник усилил административный и контрразведывательный режимы" в Старобельске в связи с "высокой эффективностью средств огневого поражения". Оккупанты проверяют мобильные телефоны местных жителей, особое внимание уделяя тем, у кого в списках есть номера абонентов украинских операторов связи, говорится в сводке.

Кроме того, по данным Генштаба, в Каховке Херсонской области оккупанты пытаются запретить оборот гривны. Они "проводят рейды по торговым точкам и угрожают изъятием не только наличных, но и товара в случае обнаружения украинских денег", подчеркивается в релизе.

Также, согласно информации украинских военных, в оккупированном Донецке с 1 января сотрудники "военных комиссариатов" начали собирать информацию о гражданах 2006 года рождения для постановки их на воинский учет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)