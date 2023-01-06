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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты проверяют телефоны жителей Старобельска, в Каховке пытаются запретить оборот гривны – Генштаб ВСУ

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Оккупанты проводят рейды по торговым точкам в Каховке, пытаясь запретить оборот гривны, сообщили в Генштабе ВСУ
Оккупанты проводят рейды по торговым точкам в Каховке, пытаясь запретить оборот гривны, сообщили в Генштабе ВСУ
Фото: ЕРА (иллюстративное)

Российские оккупанты усилили проверки жителей временно оккупированного Старобельска Луганской области. Об этом 6 января сообщил пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Согласно данным Генштаба, "противник усилил административный и контрразведывательный режимы" в Старобельске в связи с "высокой эффективностью средств огневого поражения". Оккупанты проверяют мобильные телефоны местных жителей, особое внимание уделяя тем, у кого в списках есть номера абонентов украинских операторов связи, говорится в сводке. 

Кроме того, по данным Генштаба, в Каховке Херсонской области оккупанты пытаются запретить оборот гривны. Они "проводят рейды по торговым точкам и угрожают изъятием не только наличных, но и товара в случае обнаружения украинских денег", подчеркивается в релизе. 

Также, согласно информации украинских военных, в оккупированном Донецке с 1 января сотрудники "военных комиссариатов" начали собирать информацию о гражданах 2006 года рождения для постановки их на воинский учет. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Донецк, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, Старобельск, война России против Украины, Каховка
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