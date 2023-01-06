Оккупанты обстреливали Харьковскую область, под Купянском частично разрушен лицей – Синегубов

В ОВА рассказали, что за прошедшие сутки под огнем вражеской артиллерии и минометов побывали Купянск, Волчанск, Двуречная, Огурцово, Кисловка и другие населенные пункты.

В Купянске, по данным Синегубова, повреждено здание гражданской промышленности. В Двуречной Купянского района частично разрушен лицей.

"Там произошел масштабный пожар, который тушили в течение трех часов. "По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Двуречной ранение получил мужчина 75 лет. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", – написал глава ОВА.

Синегубов подчеркнул, что в области продолжаются работы по гуманитарному разминированию. За сутки специалисты ГСЧС обезвредили 135 взрывоопасных предметов.

"На купянском направлении продолжаются активные боевые действия. На все попытки врага улучшить там свое тактическое положение наши защитники дают достойный отпор", – добавил он.