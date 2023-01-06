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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреливали Харьковскую область, под Купянском частично разрушен лицей – Синегубов

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Синегубов показал последствия обстрелов Харьковской области
Синегубов показал последствия обстрелов Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области, сообщил 6 января в Facebook глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В ОВА рассказали, что за прошедшие сутки под огнем вражеской артиллерии и минометов побывали Купянск, Волчанск, Двуречная, Огурцово, Кисловка и другие населенные пункты.

В Купянске, по данным Синегубова, повреждено здание гражданской промышленности. В Двуречной Купянского района частично разрушен лицей.

"Там произошел масштабный пожар, который тушили в течение трех часов. "По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Двуречной ранение получил мужчина 75 лет. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", – написал глава ОВА.

Синегубов подчеркнул, что в области продолжаются работы по гуманитарному разминированию. За сутки специалисты ГСЧС обезвредили 135 взрывоопасных предметов.

"На купянском направлении продолжаются активные боевые действия. На все попытки врага улучшить там свое тактическое положение наши защитники дают достойный отпор", – добавил он.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

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