Оккупанты 2 января продолжили обстреливать Харьковскую область, повреждены частные домовладения – Синегубов

Синегубов сообщил, что в области 2 января пострадавших не было Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В частности, войска РФ обстреливали города Купянск, Волчанск, пгт Двуречная и населенные пункты Стрелеча, Старица, Огурцово, Охримовка, Каменка, Новомлынск, Тавильжанка, Лиман Первый, Вильшана, Кучеровка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка и Татарка.

"В результате обстрелов были повреждены частные домовладения, произошли пожары. Во время тушения пожаров личный состав ГСЧС дважды попадал под повторные обстрелы – в Двуречной и Волчанске", – говорится в сообщении.

Постраавших в результате обстрелов 2 января в области не было, добавил Синегубов.