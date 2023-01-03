Оккупанты 2 января продолжили обстреливать Харьковскую область, повреждены частные домовладения – Синегубов

В частности, войска РФ обстреливали города Купянск, Волчанск, пгт Двуречная и населенные пункты Стрелеча, Старица, Огурцово, Охримовка, Каменка, Новомлынск, Тавильжанка, Лиман Первый, Вильшана, Кучеровка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка и Татарка.
"В результате обстрелов были повреждены частные домовладения, произошли пожары. Во время тушения пожаров личный состав ГСЧС дважды попадал под повторные обстрелы – в Двуречной и Волчанске", – говорится в сообщении.
Постраавших в результате обстрелов 2 января в области не было, добавил Синегубов.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.