В Харьковской области за сутки подорвались на минах три человека – два сапера и один гражданский – ОВА

Он сообщил, что 4 января в районе села Шейковка Изюмского района во время разминирования из-за детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехнических работ, подполковник гражданской защиты Сергей Гоцуляк. Ему было 42 года.

Старший сапер той же группы был ранен. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в районе Балаклеи на неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский, 22-летний мужчина. Он также госпитализирован в состоянии средней тяжести.

За сутки пиротехники ГСЧС в области обезвредили 44 взрывоопасных предмета.

"Еще раз призываю всех помнить о минной опасности и быть максимально внимательными и осторожными", – написал Синегубов.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали из артиллерии, танков и минометов приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области. Под огнем были Купянск, Волчанск, Красное, Старица, Огурцово, Двуречная, Кисловка и другие. В этот раз от обстрелов никто не пострадал.