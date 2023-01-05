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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки подорвались на минах три человека – два сапера и один гражданский – ОВА

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Синегубов призвал жителей области помнить о минной опасности
Синегубов призвал жителей области помнить о минной опасности
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В Харьковской области остается очень высокой минная опасность. Об этом утром 5 января заявил в Telegram Олег Синегубов.

Он сообщил, что 4 января в районе села Шейковка Изюмского района во время разминирования из-за детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехнических работ, подполковник гражданской защиты Сергей Гоцуляк. Ему было 42 года.

Старший сапер той же группы был ранен. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в районе Балаклеи на неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский, 22-летний мужчина. Он также госпитализирован в состоянии средней тяжести.

За сутки пиротехники ГСЧС в области обезвредили 44 взрывоопасных предмета.

"Еще раз призываю всех помнить о минной опасности и быть максимально внимательными и осторожными", – написал Синегубов. 

Он также сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали из артиллерии, танков и минометов приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области. Под огнем были Купянск, Волчанск, Красное, Старица, Огурцово, Двуречная, Кисловка и другие. В этот раз от обстрелов никто не пострадал.

Контекст:

18 ноября 2022 года глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории.

Процесс разминирования территории Украины после войны займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

С начала полномасштабного вторжения России, по данным ГСЧС на 4 января, пиротехники обследовали около 77,4 тыс. га и обезвредили более 312 тыс. взрывоопасных предметов.

Теги: взрыв, ГСЧС, Харьковская область, саперы, обстрелы, война России против Украины, разминирование, Балаклея, мины, Олег Синегубов
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