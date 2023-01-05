В Харьковской области за сутки подорвались на минах три человека – два сапера и один гражданский – ОВА

Он сообщил, что 4 января в районе села Шейковка Изюмского района во время разминирования из-за детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехнических работ, подполковник гражданской защиты Сергей Гоцуляк. Ему было 42 года.
Старший сапер той же группы был ранен. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме того, в районе Балаклеи на неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский, 22-летний мужчина. Он также госпитализирован в состоянии средней тяжести.
За сутки пиротехники ГСЧС в области обезвредили 44 взрывоопасных предмета.
"Еще раз призываю всех помнить о минной опасности и быть максимально внимательными и осторожными", – написал Синегубов.
Он также сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали из артиллерии, танков и минометов приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области. Под огнем были Купянск, Волчанск, Красное, Старица, Огурцово, Двуречная, Кисловка и другие. В этот раз от обстрелов никто не пострадал.
18 ноября 2022 года глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории.
Процесс разминирования территории Украины после войны займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.
С начала полномасштабного вторжения России, по данным ГСЧС на 4 января, пиротехники обследовали около 77,4 тыс. га и обезвредили более 312 тыс. взрывоопасных предметов.