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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области во время разминирования погиб подполковник ГСЧС

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Гоцуляку было 42 года
Гоцуляку было 42 года
Фото: ДСНС України / Telegram

Во время разминирования Харьковской области погиб начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС в Тернопольской области подполковник Сергей Гоцуляк. Об этом пресс-служба ГСЧС сообщила в Telegram.

Инцидент произошел 4 января. Во время разминирования территории в Изюмском районе сдетонировал боеприпас.

Гоцуляку было 42 года. В ГСЧС выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Контекст:

По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 24 августа, пиротехники обследовали 69 тыс. га и обезвредили более 186 тыс. взрывоопасных предметов и более 1657 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, взрыв, смерть, ГСЧС, война, боеприпасы, война России против Украины, разминирование
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