В Харьковской области во время разминирования погиб подполковник ГСЧС

Инцидент произошел 4 января. Во время разминирования территории в Изюмском районе сдетонировал боеприпас.

Гоцуляку было 42 года. В ГСЧС выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Контекст:

По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 24 августа, пиротехники обследовали 69 тыс. га и обезвредили более 186 тыс. взрывоопасных предметов и более 1657 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.