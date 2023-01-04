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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военные обезвредили мину, которую вынесло к пляжу в Одесской области. Видео

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ВМС обезвредили очередную морскую мину
ВМС обезвредили очередную морскую мину
Скриншот: Військово-Морські Сили ЗС України / Telegram

Подразделение Военно-морских сил ВС Украины успешно уничтожило морскую мину у берега в Одесской области. Видео опубликовала пресс-служба ВМС ВСУ в Telegram 4 января.

Противокорабельная мина оказалась в прибрежных водах, в нескольких метрах от одного из пляжей. Об опасной находке было немедленно доложено военным. Группа разминирования ВМС успешно обезвредила ее.

"Напоминаем, что в случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, прикасаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничите доступ к опасной зоне и сообщите в соответствующие службы", – отмечается в сообщении.

Контекст:

В марте 2022 года главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получают ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные. Пляжи в Одессе и всей Одесской области в прошлом году посещать было запрещено, сообщали в Одесской ОВА.

Теги: ВМС Украины, Одесская область, минирование, российская агрессия, война России против Украины, мины
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