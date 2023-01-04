Военные обезвредили мину, которую вынесло к пляжу в Одесской области. Видео

Противокорабельная мина оказалась в прибрежных водах, в нескольких метрах от одного из пляжей. Об опасной находке было немедленно доложено военным. Группа разминирования ВМС успешно обезвредила ее.
"Напоминаем, что в случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, прикасаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничите доступ к опасной зоне и сообщите в соответствующие службы", – отмечается в сообщении.
В марте 2022 года главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получают ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные. Пляжи в Одессе и всей Одесской области в прошлом году посещать было запрещено, сообщали в Одесской ОВА.