Украинские военные уничтожили морскую мину в Одесской области, ее штормом несло к побережью

"Плавучую опасность" волны упрямо направляли в сторону побережья. Благодаря оперативному реагированию мину контролируемо подорвало в море подразделение Военно-морских сил ВСУ", – говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ напомнили, что море и побережье хранят еще много подобных "сюрпризов".

"Не подвергайте себя опасности – не приближайтесь к побережью и тем более не заходите в воду. Ограничения военного положения направлены на сохранение вашей жизни и здоровья", – призвали военные.

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получают ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные. Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, сообщали в Одесской ОВА.