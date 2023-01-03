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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные уничтожили морскую мину в Одесской области, ее штормом несло к побережью

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Мину контролируемо подорвали в море
Мину контролируемо подорвали в море
Скриншот: Військово-Морські Сили ЗС України / Telegram

В Одесской области силы обороны Украины обнаружили и ликвидировали противокорабельную морскую мину, которую штормом сорвало с крепления. Об этом сообщила 3 января пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

"Плавучую опасность" волны упрямо направляли в сторону побережья. Благодаря оперативному реагированию мину контролируемо подорвало в море подразделение Военно-морских сил ВСУ",  говорится в сообщении. 

В ВМС ВСУ напомнили, что море и побережье хранят еще много подобных "сюрпризов".

"Не подвергайте себя опасности – не приближайтесь к побережью и тем более не заходите в воду. Ограничения военного положения направлены на сохранение вашей жизни и здоровья", – призвали военные. 


Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получают ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные. Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, сообщали в Одесской ОВА.

Теги: Черное море, ВМС Украины, Одесская область, шторм, мины, море
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