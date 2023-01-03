В ближайшие дни Украине не грозит массированная ракетная атака с моря – ОК "Юг"

Россия в ближайшее время не сможет запустить ракеты по Украине с Черного моря, сказала Гуменюк Фото: EPA

"В Черном море продолжается шторм, это говорит о том, что врагу сложно удерживать крупную корабельную группировку в море. Поэтому сейчас в Черном море пять единиц, они без ракетоносителей. Все ракетоносители находятся в пунктах базирования, и там продолжается какой-то процесс – возможно, подготовка", – сказала она.

По ее словам, учитывая календарь и приближающееся Рождество 7 января, россияне могут готовиться к новой атаке ближе к празднику.

"В ближайшие 2-3 дня критическая ракетная атака с моря нам не грозит. Но может быть атака "Шахедами", – сказала она.