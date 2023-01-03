В ближайшие дни Украине не грозит массированная ракетная атака с моря – ОК "Юг"

"В Черном море продолжается шторм, это говорит о том, что врагу сложно удерживать крупную корабельную группировку в море. Поэтому сейчас в Черном море пять единиц, они без ракетоносителей. Все ракетоносители находятся в пунктах базирования, и там продолжается какой-то процесс – возможно, подготовка", – сказала она.
По ее словам, учитывая календарь и приближающееся Рождество 7 января, россияне могут готовиться к новой атаке ближе к празднику.
"В ближайшие 2-3 дня критическая ракетная атака с моря нам не грозит. Но может быть атака "Шахедами", – сказала она.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел днем 31 декабря, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты.
В ночь на 1 января РФ атаковала Украину беспилотниками, всего на территории страны было сбито 45 дронов-камикадзе (речь о 100-процентной результативности работы ПВО). В ночь на 2 января украинская ПВО сбила 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. Одна из целей запусков Россией дронов Shahed – истощение украинской ПВО, считают Воздушные силы ВСУ.