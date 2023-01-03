Оккупанты 2 января нанесли по Украине шесть ракетных и 52 авиаудара, большинство – по гражданской инфраструктуре – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Все шесть ракетных, а также 30 авиационных ударов враг нанес по гражданской инфраструктуре. Кроме того, все 27 беспилотников Shahed-136, которые применил противник, сбиты Силами обороны Украины. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины", – говорится в сообщении.