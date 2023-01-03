Оккупанты 2 января нанесли по Украине шесть ракетных и 52 авиаудара, большинство – по гражданской инфраструктуре – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Все шесть ракетных, а также 30 авиационных ударов враг нанес по гражданской инфраструктуре. Кроме того, все 27 беспилотников Shahed-136, которые применил противник, сбиты Силами обороны Украины. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины", – говорится в сообщении.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел днем 31 декабря, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты.
В ночь на 1 января РФ атаковала Украину БПЛА, всего на территории страны было сбито 45 дронов-камикадзе (речь о 100-процентной результативности работы ПВО). В ночь на 2 января украинская ПВО сбила 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. Одна из целей запусков Россией дронов Shahed – истощение украинской ПВО, считают Воздушные силы ВСУ.