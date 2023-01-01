На побережье Одесской области обезвредили противокорабельную мину. Видео

Об этом сообщается в Facebook Военно-морских сил (ВМС) Украины ВСУ в Facebook.

"Силами обороны была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую вынесло на побережье Одесской области. Опасная находка была оперативно ликвидирована подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил в Telegram, что мина была вражеской.

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получают ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные. Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, сообщали в Одесской ОВА.