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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На побережье Одесской области обезвредили противокорабельную мину. Видео

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Противокорабельную мину обнаружили силы обороны, отметили ВМС ВСУ
Противокорабельную мину обнаружили силы обороны, отметили ВМС ВСУ
Скриншот: ВМС ЗС України / Facebook

В Одесской области 1 января украинские военные уничтожили противокорабельную мину, которую выбросило на берег с моря.

Об этом сообщается в Facebook Военно-морских сил (ВМС) Украины ВСУ в Facebook.

"Силами обороны была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую вынесло на побережье Одесской области. Опасная находка была оперативно ликвидирована подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/videos/863344238310501/

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил в Telegram, что мина была вражеской.

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получают ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные. Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, сообщали в Одесской ОВА.

Теги: Россия, Украина, взрыв, военные, ВМС Украины, Одесская область, ВСУ, Одесская ОГА, мина, спикер, находка, море, Сергей Братчук
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