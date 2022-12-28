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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харьковской области на минах подорвались отец с сыном, оба в тяжелом состоянии – полиция

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Отец и сын подорвались, когда пошли на рыбалку, сообщили в полиции
Отец и сын подорвались, когда пошли на рыбалку, сообщили в полиции
Фото: Поліція Харківської області / Telegram

В Харьковской области в районе села Бугаевка Чугуевского района в лесу на взрывном устройстве подорвались 47-летний мужчина и семилетний мальчик, сообщил 28 декабря в Telegram глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов.

"Гражданское население Харьковской области продолжает страдать от мин и неразорванных боеприпасов, оставленных российскими оккупантами. К сожалению, страдают дети. В районе села Бугаевка Чугуевского района в лесу на взрывном устройстве подорвались мужчина 47 лет и семилетний мальчик. Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь", – написал он.

Полиция Харьковской области проинформировала, что пострадавшие – отец из сыном, они в тяжелом состоянии (в релизе сказано, что речь о минно-взрывных травмах, осколочных ранениях и травматической ампутации нижних конечностей).

"Предварительно установлено, что мужчина с сыном пошли на рыбалку к водоему, расположенному на территории базы отдыха. По дороге, играя, мальчик побежал к кустам, где подорвался на мине. Отец бросился на помощь сыну и тоже подорвался на мине", – сообщили в полиции. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Еще один человек подорвался на неизвестном боеприпасе в Изюмском районе, сообщил глава ОВА. 

Синегубов призвал жителей деоккупированных районов области быть осторожными и не посещать леса, лесополосы, не выходить на обочины дорог, так как это может быть опасно для жизни. 

"Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным и непонятным предметам, а сразу обращайтесь к правоохранителям или спасателям ГСЧС", – подчеркнул он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

1 ноября в Офисе президента Украины заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Под контролем россиян по состоянию на 8 декабря находилось 29 населенных пунктов, отмечали в ОВА.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, война России против Украины, мины, мальчик, Олег Синегубов, травмы
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