В Харьковской области на минах подорвались отец с сыном, оба в тяжелом состоянии – полиция

Отец и сын подорвались, когда пошли на рыбалку, сообщили в полиции Фото: Поліція Харківської області / Telegram

"Гражданское население Харьковской области продолжает страдать от мин и неразорванных боеприпасов, оставленных российскими оккупантами. К сожалению, страдают дети. В районе села Бугаевка Чугуевского района в лесу на взрывном устройстве подорвались мужчина 47 лет и семилетний мальчик. Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь", – написал он.

Полиция Харьковской области проинформировала, что пострадавшие – отец из сыном, они в тяжелом состоянии (в релизе сказано, что речь о минно-взрывных травмах, осколочных ранениях и травматической ампутации нижних конечностей).

"Предварительно установлено, что мужчина с сыном пошли на рыбалку к водоему, расположенному на территории базы отдыха. По дороге, играя, мальчик побежал к кустам, где подорвался на мине. Отец бросился на помощь сыну и тоже подорвался на мине", – сообщили в полиции. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Еще один человек подорвался на неизвестном боеприпасе в Изюмском районе, сообщил глава ОВА.

Синегубов призвал жителей деоккупированных районов области быть осторожными и не посещать леса, лесополосы, не выходить на обочины дорог, так как это может быть опасно для жизни.

"Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным и непонятным предметам, а сразу обращайтесь к правоохранителям или спасателям ГСЧС", – подчеркнул он.

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