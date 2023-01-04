В Харьковской области оккупанты обстреливали три района, есть раненые

Под обстрелы попали Купянск, Волчанск, Стрелечья, Двуречная и другие города и села. По его словам, есть пострадавшие среди местных жителей.
"В Купянском районе в течение суток ранения получили двое мужчин – 42 и 72 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", – написал Синегубов.
Кроме того, в результате вражеских обстрелов были повреждены дома в Волчанске и пожарные автомобили в Двуречной.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.