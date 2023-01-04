В Харьковской области оккупанты обстреливали три района, есть раненые

Под обстрелы попали Купянск, Волчанск, Стрелечья, Двуречная и другие города и села. По его словам, есть пострадавшие среди местных жителей.

"В Купянском районе в течение суток ранения получили двое мужчин – 42 и 72 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", – написал Синегубов.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов были повреждены дома в Волчанске и пожарные автомобили в Двуречной.