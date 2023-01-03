В Харьковской области бывший полицейский помогал оккупантам конвоировать местных жителей и участников АТО, ему грозит пожизненное заключение – Офис генпрокурора

По данным следствия, в июне 2022 года бывший полицейский добровольно перешел на сторону врага и сотрудничал с оккупировавшими Купянск российскими захватчиками.
"Он занял псевдодолжность "и.о. начальника группы конвойной службы", а затем стал так называемым командиром "отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых" в псевдоправоохранительном органе. Одной из его основных задач было конвоирование задержанных оккупантами местных жителей, украинских правоохранителей и участников АТО", – говорится в сообщении.
Правоохранители задержали мужчину в Купянском районе, ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.