Россияне с начала вторжения повредили, украли, уничтожили более 1,6 тыс. спасательной техники – ГСЧС

Россияне в Украине обстреливают пожарные депо и спасательную технику, минируют дороги, воруют машины в оккупированных районах Фото: ДСНС України / Telegram

В ведомстве отметили, что жертв и пострадавших среди личного состава нет, но эта техника была необходима спасателям, чтобы помогать людям, и теперь придется ждать, пока машины будут восстановлены или заменены.

"Сколько бы западные партнеры ни помогали техникой, сколько бы новых авто ни закупило государство, с такими соседями этого всегда будет мало", – отмечается в сообщении.

Всего по состоянию на утро 3 января, по информации ГСЧС, россияне уничтожили и повредили 1629 единиц пожарно-спасательной техники – расстреляли, взорвали, разобрали на детали, украли.