Россияне с начала вторжения повредили, украли, уничтожили более 1,6 тыс. спасательной техники – ГСЧС

В ведомстве отметили, что жертв и пострадавших среди личного состава нет, но эта техника была необходима спасателям, чтобы помогать людям, и теперь придется ждать, пока машины будут восстановлены или заменены.
"Сколько бы западные партнеры ни помогали техникой, сколько бы новых авто ни закупило государство, с такими соседями этого всегда будет мало", – отмечается в сообщении.
Всего по состоянию на утро 3 января, по информации ГСЧС, россияне уничтожили и повредили 1629 единиц пожарно-спасательной техники – расстреляли, взорвали, разобрали на детали, украли.
С начала полномасштабной войны в Украине погибли 57 спасателей, сообщили 1 января в ГСЧС.