С начала войны в Украине погибли 57 спасателей – ГСЧС

Спасатели не умирают – они уходят в небо по повышенному рангу вызова, отметили в ГСЧС Фото: ДСНС України / Facebook

Об этом 1 января в Facebook сообщил пресс-центр ГСЧС.

"Спасатели не умирают – они уходят в небо по повышенному рангу вызова... 57. Столько братьев и сестер лишилась наша семья с начала полномасштабного вторжения российской армии. 57 шрамов навсегда останутся на нашем гербе, – говорится в сообщении. – Еще совсем юные ребята, уже опытные специалисты, мужчины, женщины – у всех них несправедливо забрали самое дорогое в этой неспровоцированной войне".

"Наша обязанность, – продолжили в ГСЧС, – никогда не забывать какой ценой спасатели каждый раз ведут борьбу за жизнь и безопасность людей".

"Помнить и благодарить", – резюмировали в Госслужбе.