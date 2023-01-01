С начала войны в Украине погибли 57 спасателей – ГСЧС

Об этом 1 января в Facebook сообщил пресс-центр ГСЧС.
"Спасатели не умирают – они уходят в небо по повышенному рангу вызова... 57. Столько братьев и сестер лишилась наша семья с начала полномасштабного вторжения российской армии. 57 шрамов навсегда останутся на нашем гербе, – говорится в сообщении. – Еще совсем юные ребята, уже опытные специалисты, мужчины, женщины – у всех них несправедливо забрали самое дорогое в этой неспровоцированной войне".
"Наша обязанность, – продолжили в ГСЧС, – никогда не забывать какой ценой спасатели каждый раз ведут борьбу за жизнь и безопасность людей".
"Помнить и благодарить", – резюмировали в Госслужбе.
Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 27 декабря задокументировало гибель 6884 мирных жителя и ранения 10 947. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.