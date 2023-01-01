ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала войны в Украине погибли 57 спасателей – ГСЧС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Спасатели не умирают они уходят в небо по повышенному рангу вызова, отметили в ГСЧС
Спасатели не умирают – они уходят в небо по повышенному рангу вызова, отметили в ГСЧС
Фото: ДСНС України / Facebook

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля прошлого года погибли 57 спасателей.

Об этом 1 января в Facebook сообщил пресс-центр ГСЧС.

"Спасатели не умирают – они уходят в небо по повышенному рангу вызова... 57. Столько братьев и сестер лишилась наша семья с начала полномасштабного вторжения российской армии. 57 шрамов навсегда останутся на нашем гербе, – говорится в сообщении. – Еще совсем юные ребята, уже опытные специалисты, мужчины, женщины – у всех них несправедливо забрали самое дорогое в этой неспровоцированной войне".

"Наша обязанность, – продолжили в ГСЧС, – никогда не забывать какой ценой спасатели каждый раз ведут борьбу за жизнь и безопасность людей".

"Помнить и благодарить", – резюмировали в Госслужбе.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/1712552775862654/

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 27 декабря задокументировало гибель 6884 мирных жителя и ранения 10 947. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, агрессия, спасатели, война России против Украины, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
С начала войны в Украине погибли 57 спасателей – ГСЧС
События, КИЕВ, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Последствия ракетной атаки на Киев и Киевскую область: повреждены дома, больница, автомобили. Фоторепортаж
29 декабря, 2022 17.25  
Ким сообщил об обстрелах Николаевской области в новогоднюю ночь
Число пострадавших в результате ракетного обстрела Николаева возросло до семи человек – Ким
Сегодня 10.57
Оккупанты бьют по инфраструктуре Харькова и области
В Харькове и области из-за обстрелов были пожары на объектах критической инфраструктуры – ГСЧС
29 декабря, 2022 09.33
Двое из трех погибших спасателей были водителями
Во время разминирования Херсонской области на вражеской мине подорвались и погибли три спасателя – ГСЧС
25 декабря, 2022 01.30
Отстранение Бондаря подтвердили не сразу
ПОЛИТИКА, ПРОИСШЕСТВИЯ
В ГСЧС подтвердили отстранение замглавы ведомства в связи со взрывом в Польше подарка из Украины
20 декабря, 2022 20.47
С начала войны ГСЧС изъяла в Украине более 300 тыс. взрывоопасных предметов, полиция более 180 тыс.
В ГСЧС напомнили, что делать при обнаружении подозрительных предметов
21 декабря, 2022 15.32
В результате пожара погибли отец и дочь
ПРОИСШЕСТВИЯ
Руководитель медбригады ВСУ приехал с фронта домой и погиб, спасая дочь из пожара
20 декабря, 2022 17.24
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком
56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года
56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это просто невозможно". Сумская заявила, что ее старшая дочь не может покинуть РФ и приехать в Украину (103789)
2
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой (83200)
3
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором (76467)
4
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд (34678)
5
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года (31951)
6
"После развода стала красивее", "Шикарное белье". В сети обсуждают фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке (23875)
7
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (20869)
8
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (18138)
 
 
 
 