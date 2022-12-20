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ПОЛИТИКА

В ГСЧС подтвердили отстранение замглавы ведомства в связи со взрывом в Польше подарка из Украины

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Отстранение Бондаря подтвердили не сразу
Отстранение Бондаря подтвердили не сразу
Фото: dsns.gov.ua

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) "Суспільному" подтвердили 20 декабря отстранение от должности замглавы ведомства Дмитрия Бондаря в связи с инцидентом в Польше, где взрыв подаренного украинскими силовиками гранатомета ранил коменданта польской полиции Ярослава Шимчика.

"Информация соответствует действительности на время проведения следствия", – сказала журналистам глава пресс-службы ГСЧС Украины Оксана Трухачева.

Ранее в комментарии "24 каналу" она не подтверждала такую информацию.

Первым об отстранении Бондаря сообщил в Twitter министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

Его сведения об открытом в Украине уголовном производстве в связи с инцидентом в Польше подтвердили в МВД Украины.

Контекст:

15 декабря МВД Польши проинформировало, что накануне в помещении Главного управления полиции в Варшаве взорвался предмет, подаренный польским полицейским во время их рабочего визита в Украину 11–12 декабря, Шимчик получил ранение и был госпитализирован.

После выписки из больницы он рассказал, что взорвался гранатомет, который подарили в Украине.

Журналисты узнали, что Шимчик получил в подарок в Украине два противотанковых гранатомета (вероятно, 90-миллиметровый ручной одноразовый Matador, RGW-90), которые, "как утверждали украинцы, были использованы".

Собеседники RMF24 рассказали, что один гранатомет, переделанный в громкоговоритель, подарил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, другой гранатомет подарили Шимчику во время визита к главе ГСЧС Украины Сергею Круку.

В ГСЧС Украины отметили, что "никакого умысла нанести урон главному коменданту полиции Польши не было и не могло быть", и назвали инцидент несчастным случаем.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Польша, взрыв, ГСЧС, полиция, следствие, гранатомет, визит, подарки, Дмитрий Бондарь
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