В ГСЧС подтвердили отстранение замглавы ведомства в связи со взрывом в Польше подарка из Украины

"Информация соответствует действительности на время проведения следствия", – сказала журналистам глава пресс-службы ГСЧС Украины Оксана Трухачева.

Ранее в комментарии "24 каналу" она не подтверждала такую информацию.

Первым об отстранении Бондаря сообщил в Twitter министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

Его сведения об открытом в Украине уголовном производстве в связи с инцидентом в Польше подтвердили в МВД Украины.

Контекст:

15 декабря МВД Польши проинформировало, что накануне в помещении Главного управления полиции в Варшаве взорвался предмет, подаренный польским полицейским во время их рабочего визита в Украину 11–12 декабря, Шимчик получил ранение и был госпитализирован.

После выписки из больницы он рассказал, что взорвался гранатомет, который подарили в Украине.

Журналисты узнали, что Шимчик получил в подарок в Украине два противотанковых гранатомета (вероятно, 90-миллиметровый ручной одноразовый Matador, RGW-90), которые, "как утверждали украинцы, были использованы".

Собеседники RMF24 рассказали, что один гранатомет, переделанный в громкоговоритель, подарил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, другой гранатомет подарили Шимчику во время визита к главе ГСЧС Украины Сергею Круку.

В ГСЧС Украины отметили, что "никакого умысла нанести урон главному коменданту полиции Польши не было и не могло быть", и назвали инцидент несчастным случаем.