В полиции Польши взорвался полученный в Украине подарок, есть раненые – МВД. По данным СМИ, это гранатомет

"В помещении, примыкающем к кабинету главкома полиции, взорвался один из подарков, полученных комендантом во время рабочего визита в Украину 11–12 декабря, где он встречался с руководителями украинской полиции и [Государственной] службы по чрезвычайным ситуациям. Это был подарок от одного из руководителей украинских служб", – говорится в сообщении.

В МВД Польши отметили, что в результате взрыва легкие ранения получил комендант полиции, а также гражданский сотрудник Главного управления. Первый был отправлен в больницу, второму госпитализация не понадобилась.

"Польская сторона запросила у украинской стороны соответствующие разъяснения", – подчеркнули польские правоохранители.

"Видели эту информацию. Выясняем детали", – сказали "РБК-Украина" в МИД Украины.

По данным RMF24, взорвался гранатомет, в результате чего обвалился потолок в одной из комнат на первом этаже.

Госпитализирован главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик.

Источники RMF24 утверждают, что есть и третий пострадавший.

Delo.ua обращает внимание на то, что о декабрьском визите Шимчика в Украину ранее не сообщали ни полиция Польши, ни украинские полиция и ГСЧС.