В аварии в Польше пострадали пять украинцев, в том числе 15-месячный ребенок

Инцидент произошел днем ранее после 15 часов на автостраде А4 в Корчове. По предварительным данным сотрудников полиции, работавших на месте происшествия, 56-летний водитель BMW не скорректировал скорость с учетом дорожных условий, в результате чего не справился с управлением. Он врезался в ограждения, а затем в автомобиль Hyundai, а затем снова врезался в барьеры.

55-летний водитель Audi, следовавший за BMW, также не подстроил скорость под дорожные условия, не справился с управлением и врезался в заднюю часть остановившегося Hyundai, а затем и BMW. Hyundai выехал на правую полосу и врезался в припаркованные там Volvo и Kia.

В результате этого инцидента трое пассажиров Hyundai – две беременные женщины и 15-месячный ребенок – были доставлены в больницу. Одна из женщин застряла в машине. Для ее извлечения пришлось использовать гидравлические инструменты. В больницу также доставили пассажиров Audi – женщину и семилетнего ребенка.

Все участники аварии являются гражданами Украины. Полиция установила, что водители были пьяны. Также отмечается, что погодные условия были очень тяжелыми.