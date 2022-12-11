В Черниговской области маршрутка врезалась в блокпост. Пострадал водитель и все пассажиры

В результате все семеро пассажиров "маршрутки" получили травмы разной степени тяжести.

"Водитель после оказания медицинской помощи не был госпитализирован", – говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее для потерпевшего средней тяжести телесное повреждение).

Статья предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет, ареста сроком до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет, с возможным лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.