Водитель маршрутки, которую утром раздавил грузовик оккупантов в Донецкой области, объявлен виновным в аварии

Кроме водителя, в утреннем ДТП на трассе между Шахтерском и Торезом, по сообщению российского агентства ТАСС, погибли еще 16 человек. Четверо получили ранения.

Анрющенко отметил, что никто из военных, которые были в грузовике, не задержан. Он считает, что водителя могут посмертно обвинить в попытке нападения на оккупантов.

"Российская политика неизменна. Пассажиры сами себя убили, а водитель просто пошел на таран. Ждем "Майн капф" под сиденьем или тату с трезубцем на трупе водителя", – написал он.