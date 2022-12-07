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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированной части Донецкой области российский грузовик раздавил маршрутку. Погибло 16 человек – СМИ

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Грузовик с военными протаранил пассажирский автобус
Грузовик с военными протаранил пассажирский автобус
Скриншот: iz.ru / Telegram

На трассе между Шахтерском и Торезом в Донецкой области грузовик российских оккупантов стал причиной смертоносной аварии. Об этом 7 декабря сообщает российское государственное агентство ТАСС.

По его данным, в Шахтерском районе машина армии РФ столкнулась с "маршруткой". В результате погибло 16 человек, в том числе водитель микроавтобуса. 

"На автодороге Шахтерск – Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибло 16 человек, трое пострадавших госпитализированы", – говорится в сообщении.

Позже ТАСС уточнил, что раненых – четверо.

Российские "Известия" в Telegram опубликовали видео, на котором пассажирский микроавтобус после ДТП грузят на эвакуатор. На кадрах видно, что он полностью раздавлен.


Теги: ДТП, Донецкая область, авария, погибшие, российские оккупанты
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