В оккупированной части Донецкой области российский грузовик раздавил маршрутку. Погибло 16 человек – СМИ

По его данным, в Шахтерском районе машина армии РФ столкнулась с "маршруткой". В результате погибло 16 человек, в том числе водитель микроавтобуса.

"На автодороге Шахтерск – Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибло 16 человек, трое пострадавших госпитализированы", – говорится в сообщении.

Позже ТАСС уточнил, что раненых – четверо.

Российские "Известия" в Telegram опубликовали видео, на котором пассажирский микроавтобус после ДТП грузят на эвакуатор. На кадрах видно, что он полностью раздавлен.



