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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве на ходу сгорела маршрутка – ГСЧС

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Жертв и пострадавших в результате пожара нет
Жертв и пострадавших в результате пожара нет
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

В Деснянском районе Киева 6 октября сгорела маршрутка. Об этом сообщил пресс-центр столичного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Во время движения произошло возгорание в маршрутном такси "Богдан". После остановки люди самостоятельно вышли из транспортного средства", – говорится в сообщении.

В 15.02 пожар был локализован, в 15.08 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/pfbid0p9eYXLbYbc8uPif39Qboi7kNKqSeuEPWvfEGBts7V4xznfeWAcuRMc8gCdpkuSP5l

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, пожар, ГСЧС, автобус, маршрутка
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