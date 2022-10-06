В Киеве на ходу сгорела маршрутка – ГСЧС

Жертв и пострадавших в результате пожара нет Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

"Во время движения произошло возгорание в маршрутном такси "Богдан". После остановки люди самостоятельно вышли из транспортного средства", – говорится в сообщении.

В 15.02 пожар был локализован, в 15.08 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.