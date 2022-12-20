По данным МВД Польши, замглавы ГСЧС Украины отстранили поле взрыва гранатомета, подаренного польской полиции. В ГСЧС не подтверждают

"Есть информация, что ответственный за вручение подарка коменданту польской полиции генералу Ярославу Шимчику заместитель главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Дмитрий Бондарь временно отстранен", – написал он.
По данным Каминского, в Украине обстоятельства произошедшего выясняют в рамках уголовного производства.
Otrzyma * em informacj * , * e odpowiedzialny za przekazanie prezentu komendantowi @PolskaPolicja gen. J. Szymczykowi zast * pca szefa Pa * stwowej S * u * by Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych gen. D. Bondar zosta * zawieszony. W tej sprawie wszcz * to równie * na Ukrainie post * powanie karne.— Mariusz Kami * ski (@Kaminski_M_) December 20, 2022
Глава пресс-службы ГСЧС Украины Оксана Трухачева заявила "24 каналу", что такой информацией не владеет.
"Официальную нашу позицию можно увидеть на сайте [где Бондарь указан как замглавы ведомства]". Возможно, у них какая-то другая информация, по состоянию на сейчас у меня такой информации нет", – сказала она.
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил 20 декабря "Укринформу", что инцидент с подаренным гранатометом действительно расследуется в рамках уголовного производства.
15 декабря МВД Польши проинформировало, что накануне в помещении Главного управления полиции в Варшаве взорвался предмет, подаренный польским полицейским во время их рабочего визита в Украину 11–12 декабря, Шимчик получил ранение и был госпитализирован.
После выписки из больницы он рассказал, что взорвался гранатомет, который подарили в Украине.
Журналисты узнали, что Шимчик получил в подарок в Украине два противотанковых гранатомета (вероятно, 90-миллиметровый ручной одноразовый Matador, RGW-90), которые, "как утверждали украинцы, были использованы".
Собеседники RMF24 рассказали, что один гранатомет, переделанный в громкоговоритель, подарил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, другой гранатомет подарили Шимчику во время визита к главе ГСЧС Украины Сергею Круку.
В ГСЧС Украины отметили, что "никакого умысла нанести урон главному коменданту полиции Польши не было и не могло быть", и назвали инцидент несчастным случаем.