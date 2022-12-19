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Монастырский поедет в Польшу на встречу с главой МВД после взрыва "украинского подарка" в управлении полиции в Варшаве

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Монастырский выразил готовность приехать в Польшу, отметил Каминьский
Монастырский выразил готовность приехать в Польшу, отметил Каминьский
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в ближайшее время прибудет в Польшу для встречи с главой МВД страны Мариушем Каминьским.

Об этом Каминьский сообщил в Twitter 19 декабря.

"В связи с ситуацией вокруг украинского подарка генералу Ярославу Шимчику глава МВД Украины Денис Монастырский выразил готовность приехать в Польшу и встретиться со мной. Встреча состоится в ближайшее время. При этом, пресекая спекуляции в СМИ, исключаю отставку главного коменданта полиции Польши [Шимчика]", – написал руководитель МВД страны.

Контекст:

15 декабря МВД Польши проинформировало, что 14 декабря в помещении Главного управления полиции Польши взорвался предмет, подаренный польским полицейским во время их рабочего визита в Украину 11–12 декабря. По данным СМИ, взорвался гранатомет. Шимчик получил ранение и был госпитализирован. Из больницы он уже выписан.

У одного из членов польской делегации, которая была в Украине, журналисты узнали, что Шимчик получил в подарок в Украине два противотанковых гранатомета (вероятно, 90-миллиметровый ручной одноразовый Matador, RGW-90), которые, "как утверждали украинцы, были использованы".

Собеседники RMF24 рассказали, что один гранатомет, переделанный в громкоговоритель, подарил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, другой гранатомет подарили Шимчику во время визита к главе ГСЧС Украины Сергею Круку.

Польскую делегацию якобы заверили, что "гранатомет использован и безопасен", его можно перевозить без уведомлений и его стоимость равна металлолому. Военные эксперты объяснили RMF24, что "такой гранатомет не может выстрелить сам по себе", но не исключили, что начальник полиции "мог зажать какой-то элемент ствола гранатомета, который тщательно не проверяли".

Теги: МВД, Украина, Польша, взрыв, полиция, гранатомет, отставка, Денис Монастырский, визит, встреча, Мариуш Каминьский
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