Монастырский поедет в Польшу на встречу с главой МВД после взрыва "украинского подарка" в управлении полиции в Варшаве

W zwi * zku z sytuacj * dot. ukrai * skiego prezentu dla gen. J. Szymczyka gotowo * przyjazdu do * i spotkania ze mn * wyrazi * szef MSW * D. Monastyrski. Do spotkania dojdzie niebawem.



Jednocze * nie, ucinaj * c spekulacje medialne, wykluczam dymisj * Komendanta G * ównego @PolskaPolicja.