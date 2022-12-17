Глава полиции Польши объяснил, что ранение получил в результате взрыва гранатомета. СМИ пишут, что в Украине их подарили два

15 декабря МВД Польши проинформировало, что 14 декабря в помещении Главного управления полиции Польши взорвался предмет, подаренный польским полицейским во время их рабочего визита в Украину 11–12 декабря. По данным СМИ, взорвался гранатомет.

Шимчик получил ранение и был госпитализирован. Из больницы он уже выписан.

По словам Шимчика, он хотел отложить подарки от украинцев в подсобке своего кабинета, а взрыв произошел, когда он двигал один из гранатометов "вертикально по полу".

У одного из членов польской делегации, которая была в Украине, журналисты узнали, что Шимчик получил в подарок в Украине два противотанковых гранатомета (вероятно, 90-миллиметровый ручной одноразовый Matador, RGW-90), которые, "как утверждали украинцы, были использованы".

Собеседники RMF24 рассказали, что один гранатомет, переделанный в громкоговоритель, полякам подарил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, он "даже музицировал", вручая подарок.

Второй гранатомет подарили во время визита к главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергею Круку. По версии СМИ, после встречи заместитель Крука Дмитрий Бондарь показал им помещение с обезвреженными предметами и, прощаясь, Бондарь подарил Шимчику "ствол гранатомета".

Польскую делегацию якобы заверили, что "гранатомет использован и безопасен", его можно перевозить без уведомлений и его стоимость равна металлолому.

Военные эксперты объяснили RMF24, что "такой гранатомет не может выстрелить сам по себе", но не исключили, что начальник полиции "мог зажать какой-то элемент ствола гранатомета, который тщательно не проверяли".