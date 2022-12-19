В ГСЧС Украины рассказали, как у главного коменданта полиции Польши оказался гранатомет, который взорвался

В помещении ГУ полиции в Варшаве взорвался предмет, подаренный польским полицейским во время их рабочего визита в Украину 11–12 декабря, сообщали в МВД Польши Фото: wikipedia.org

Официальный комментарий по поводу несчастного случая опубликован 19 декабря на сайте ГСЧС.

15 декабря МВД Польши проинформировало, что накануне в помещении Главного управления полиции в Варшаве взорвался предмет, подаренный польским полицейским во время их рабочего визита в Украину 11–12 декабря. По данным СМИ, взорвался гранатомет. Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик получил ранение и был госпитализирован. Из больницы он уже выписан.

У одного из членов польской делегации, которая была в Украине, журналисты узнали, что Шимчик получил в подарок в Украине два противотанковых гранатомета (вероятно, 90-миллиметровый ручной одноразовый Matador, RGW-90), которые, "как утверждали украинцы, были использованы".

Собеседники RMF24 рассказали, что один гранатомет, переделанный в громкоговоритель, подарил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, другой гранатомет подарили Шимчику во время визита к главе ГСЧС Украины Сергею Круку.

"Исключительно из благих намерений и глубокой благодарности Ярославу Шимчику был передан символический подарок, связанный с сопротивлением украинского народа российскому агрессору, – говорится в сообщении ГСЧС. – Убеждены, никакого умысла нанести урон главному коменданту полиции Польши не было и не могло быть. Уверены, что после изучения обстоятельств и причин этого несчастного случая будут сделаны надлежащие выводы из этой ситуации".

В ГСЧС выразили надежду, что инцидент "не окажет негативного влияния на высокий уровень сотрудничества между органами правопорядка Украины и Польши".

После взрыва "украинского подарка" в управлении полиции в Варшаве на встречу с главой МВД Польши в ближайшее время поедет министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.