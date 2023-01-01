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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число пострадавших в результате ракетного обстрела Николаева возросло до семи человек – Ким

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Ким сообщил об обстрелах Николаевской области в новогоднюю ночь
Ким сообщил об обстрелах Николаевской области в новогоднюю ночь
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Николаевской области. Только в областном центре в течение прошедших суток в результате ракетных обстрелов было разрушено два жилых дома, повреждены еще 12 домов, три учебных заведения и около 20 гаражей, сообщил 1 января в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Вчера, 31 декабря, в 14.00 Николаев подвергся вражеским ракетным обстрелам. Разрушены два жилых дома, повреждены еще 12 жилых домов и три учебных заведения. Также произошел пожар на территории гаражного кооператива. Повреждены около 20 гаражей. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС", – написал Ким в Telegram в воскресенье.

Он отметил, что в результате указанного обстрела пострадало семь человек. Также Ким добавил, что по данным ВСУ, Николаев был обстрелян шестью ракетами "Искандер".

Кроме того, по данным Николаевской ОВА, в 23.34 31 декабря и с 4.10 1 января захватчики наносили удары по портовой зоне и населенному пункту Очаковской общины.

"Частично разрушены и повреждены жилые и многоэтажные дома, предприятие, зафиксировано четыре пожара. Последствия обстрелов уточняются. Пострадавших нет", – подчеркнул глава ОВА.

Ким добавил, что 1 января в 4.50 под вражескими обстрелами был населенный пункт Куцурубской общины, в результате чего поврежден жилой дом, пострадавших нет. По его словам, в Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно".

"По информации воздушного командования "Юг", вчера, 31 декабря, с 22.00 по 23.30 силами и средствами противовоздушной обороны над Николаевщиной уничтожены семь вражеских дронов-камикадзе Shahed-136", – отметил Ким.

31 декабря Ким сообщал, что в Николаеве ранены шесть человек. В месте прилета был пожар, сообщал Ким. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что в результате атаки полностью разрушены два дома и повреждены еще 13: побиты окна, двери и крыши.

Контекст:

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12. Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие.

Вечером 31 декабря Ким сообщал также об атаке с применением дронов-камикадзе. Основной целью атаки стал Киев, всего в новогоднюю ночь Воздушные силы ВСУ уничтожили 45 дронов-камикадзе Shahed 131\136.

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