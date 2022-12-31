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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия атаковала юг Украины беспилотниками-камикадзе – Ким

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Ким предупредил о новой атаке россиян
Ким предупредил о новой атаке россиян
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Россия совершила очередную атаку на территорию Украины как минимум двумя группами дронов, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким 31 декабря в Telegram.

"Минимум две группы мопедов (так называют дроны-камикадзе за их звук. – "ГОРДОН") залетели в направлениях Полог, Днепра, Мелитополя, Николаева. ПВО работает", – написал Ким.

Он добавил, что один беспилотник уже уничтожен, но не назвал ни район уничтожения, ни общее количество дронов.

Контекст:

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты.

Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу и дворец "Украина", а также частный дом в Протасовом Яру. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, ранены 22 человека, среди них японский журналист.

В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены семь человек, часть города обесточена.

В Запорожье в результате удара ракеты ранены четыре человека, в том числе 14-летняя девочка.

В Николаеве ранены шесть человек. В месте прилета начался пожар, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что в результате атаки полностью разрушены два дома и повреждены еще 13: побиты окна, двери и крыши.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12.

Теги: Николаев, Мелитополь, Днепр, беспилотники, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Виталий Ким
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