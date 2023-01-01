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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По Николаеву перед Новым годом ударили "Искандерами" – Ким

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По информации Кима, 31 декабря Николаев обстреляли "Искандерами"
По информации Кима, 31 декабря Николаев обстреляли "Искандерами"
Фото: mil.ru

В ходе ракетной атаки 31 декабря российские войска выпустили по Николаеву шесть ракет "Искандер", написал в Telegram 1 января глава Николаевской ОВА Виталий Ким, ссылаясь на известные ему данные Вооруженных сил Украины.

"Вчера Николаев был обстрелян шестью ракетами типа "Искандер", по данным ВСУ. Надо ж быть такими деревянными, чтобы такими ракетами жилой сектор атаковать", – написал Ким.

Глава ОВА не уточнил, какая из разновидностей "Искандера" (крылатая ракета или баллистическая) была применена оккупантами.

22 ноября министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал актуальные данные о количестве ракет, в том числе высокоточных, оставшихся у страны-агрессора, согласно которым в распоряжении ВС РФ осталось лишь 119 "Искандеров" – 13% от довоенного количества. Эти ракеты в дефиците, оккупанты экономят их и запускают редко.

Контекст:

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12.

Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Николаеве ранены шесть человек. В месте прилета был  пожар, сообщал Ким. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что в результате атаки полностью разрушены два дома и повреждены еще 13: побиты окна, двери и крыши.

Теги: Россия, Украина, Николаев, оккупация, Николаевская область, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, удары, ракета, Николаевская ОГА, баллистическая ракета, крылатая ракета, Виталий Ким, российские оккупанты, воздушная тревога
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