По Николаеву перед Новым годом ударили "Искандерами" – Ким

"Вчера Николаев был обстрелян шестью ракетами типа "Искандер", по данным ВСУ. Надо ж быть такими деревянными, чтобы такими ракетами жилой сектор атаковать", – написал Ким.

Глава ОВА не уточнил, какая из разновидностей "Искандера" (крылатая ракета или баллистическая) была применена оккупантами.

22 ноября министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал актуальные данные о количестве ракет, в том числе высокоточных, оставшихся у страны-агрессора, согласно которым в распоряжении ВС РФ осталось лишь 119 "Искандеров" – 13% от довоенного количества. Эти ракеты в дефиците, оккупанты экономят их и запускают редко.