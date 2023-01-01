По Николаеву перед Новым годом ударили "Искандерами" – Ким

"Вчера Николаев был обстрелян шестью ракетами типа "Искандер", по данным ВСУ. Надо ж быть такими деревянными, чтобы такими ракетами жилой сектор атаковать", – написал Ким.
Глава ОВА не уточнил, какая из разновидностей "Искандера" (крылатая ракета или баллистическая) была применена оккупантами.
22 ноября министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал актуальные данные о количестве ракет, в том числе высокоточных, оставшихся у страны-агрессора, согласно которым в распоряжении ВС РФ осталось лишь 119 "Искандеров" – 13% от довоенного количества. Эти ракеты в дефиците, оккупанты экономят их и запускают редко.
Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12.
Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Николаеве ранены шесть человек. В месте прилета был пожар, сообщал Ким. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что в результате атаки полностью разрушены два дома и повреждены еще 13: побиты окна, двери и крыши.