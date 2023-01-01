Россияне обстреляли утром пожарно-спасательную часть в Очакове, пострадал также жилищный сектор – ГСЧС

Об этом в Facebook сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.
"Враг пытается нас запугать и не отказывается использовать различные методы и виды вооружения, не стесняясь нарушать международные правила и права. Спящий город обстреливает в первые часы нового, 2023 года. Так, около 5.00 россияне в очередной раз прибегли к террору и обстреляли Очаков Николаевского района, – говорится в сообщении. – Снаряды попали в жилищный сектор, а также один из них попал в здание 22-й государственной пожарно-спасательной части. В подразделении вылетели окна, разрушены перекрытие здания и покрытие гаража".
По информации ГСЧС, в результате обстрела оккупантами Очакова обошлось без жертв.
С мая Николаевская область подвергается обстрелам и ракетным ударам российских войск почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.
По данным ОВА, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали более 450 мирных жителей.