Россияне обстреляли утром пожарно-спасательную часть в Очакове, пострадал также жилищный сектор – ГСЧС

Один снаряд оккупантов попал в здание 22-й государственной пожарно-спасательной части в Очакове, отметили в ГСЧС Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Об этом в Facebook сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

"Враг пытается нас запугать и не отказывается использовать различные методы и виды вооружения, не стесняясь нарушать международные правила и права. Спящий город обстреливает в первые часы нового, 2023 года. Так, около 5.00 россияне в очередной раз прибегли к террору и обстреляли Очаков Николаевского района, – говорится в сообщении. – Снаряды попали в жилищный сектор, а также один из них попал в здание 22-й государственной пожарно-спасательной части. В подразделении вылетели окна, разрушены перекрытие здания и покрытие гаража".

По информации ГСЧС, в результате обстрела оккупантами Очакова обошлось без жертв.