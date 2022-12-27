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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию возле Очакова – Ким

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По словам Кима, в результате обстрела никто не пострадал
По словам Кима, в результате обстрела никто не пострадал
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Российские оккупанты накануне обстреляли акваторию возле Очакова Николаевской области. Об этом в Telegram 27 декабря сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 26 декабря, в 10.05 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины", – написал Ким.

В результате обстрела никто не пострадал.

Глава ОВА уточнил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах области минувшие сутки и сегодняшняя ночь прошли относительно спокойно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Николаевская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
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