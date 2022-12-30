Оккупанты 29 декабря несколько раз из артиллерии обстреливали акваторию и портовую зону Очаковской общины – Ким

"В течение дня 29 декабря в 10.13, 10.27 и 14.00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и портовой зоне Очаковской общины", – сообщил Ким.
Он отметил, что пострадавших нет.
Также, по словам Кима, 29 декабря в 9.30 в результате ракетных обстрелов разрушено складское помещение частного предприятия в одном из населенных пунктов Коблевской общины. Пострадавших нет.
"29 декабря в 14.30 и 14.40 после ракетных обстрелов в населенном пункте Воскресенской общины поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Пострадавших нет", – сообщил Ким.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.
По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.