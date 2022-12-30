Оккупанты 29 декабря несколько раз из артиллерии обстреливали акваторию и портовую зону Очаковской общины – Ким

"В течение дня 29 декабря в 10.13, 10.27 и 14.00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и портовой зоне Очаковской общины", – сообщил Ким.

Он отметил, что пострадавших нет.

Также, по словам Кима, 29 декабря в 9.30 в результате ракетных обстрелов разрушено складское помещение частного предприятия в одном из населенных пунктов Коблевской общины. Пострадавших нет.

"29 декабря в 14.30 и 14.40 после ракетных обстрелов в населенном пункте Воскресенской общины поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Пострадавших нет", – сообщил Ким.