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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 29 декабря несколько раз из артиллерии обстреливали акваторию и портовую зону Очаковской общины – Ким

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Ким рассказал об обстрелах Николаевской области
Ким рассказал об обстрелах Николаевской области
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Российские оккупанты 29 декабря обстреливали Очаковскую общину в Николаевской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Виталий Ким 30 декабря.

"В течение дня 29 декабря в 10.13, 10.27 и 14.00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и портовой зоне Очаковской общины", – сообщил Ким.

Он отметил, что пострадавших нет.

Также, по словам Кима, 29 декабря в 9.30 в результате ракетных обстрелов разрушено складское помещение частного предприятия в одном из населенных пунктов Коблевской общины. Пострадавших нет.

"29 декабря в 14.30 и 14.40 после ракетных обстрелов в населенном пункте Воскресенской общины поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Пострадавших нет", – сообщил Ким.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Николаевская область, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким
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