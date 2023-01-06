ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ сосредоточилась на попытках захватить Донецкую область, ВСУ ударили по позициям ЗРК и местам сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Силы обороны Украины отбили атаки врага в районе 12 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей
Силы обороны Украины отбили атаки врага в районе 12 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей
Фото: ЕРА

По состоянию на начало 317-х суток полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска продолжают наступление на бахмутском и лиманском направлениях, сосредоточились на попытках захватить Донецкую область.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook. 

Согласно сводке, на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаки формирования наступательных группировок не зафиксированы. 

"Основные усилия противник сосредотачивает на попытках установить контроль над Донецкой областью, ведет наступательные действия на бахмутском и лиманском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на купянском и авдеевском направлениях, успеха не имеет", – сказано в сообщении. 

Украинские защитники отбили за последние сутки атаки оккупантов в районе 12 населенных пунктов на Донбассе (Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Спорное, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области). 

Войска РФ за прошедшие сутки нанесли 17 авиаударов и 59 раз обстреляли населенные пункты Украины из реактивных систем залпового огня, в частности, удары наносились по гражданской инфраструктуре, говорится в сводке. Согласно данным Генштаба, ракетных ударов РФ вчера не было, но опасность и ракетных, и авиаударов сохраняется на всей территории страны. 

"Авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также в течение суток наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии произвели огневое поражение двух районов сосредоточения живой силы и военной техники противника", – добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0LiQ7KikdujYuYG6aRQ48F9eQKDc7VU9Z3VpmYMyNmayKMjTqtnw2ESvsgYMDYgUCl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Весной оккупантов изгнали из северных областей, осенью почти полностью была освобождена Харьковская область, правобережная часть юга Украины.

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. 3 января 2023 года британская разведка сообщила, что частота российских атак под Бахмутом заметно снизилась

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 3 января, тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также в направлении Лисичанска Луганской области. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар – Бахмут – Майорск Донецкой области. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Макеевка, Майорск, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе с застежкой в виде кольца
"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе с застежкой в виде кольца
"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор
"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост
"Ожиданием своим ты меня спасла". Парамедик Пташка снялась вместе со своей матерью
"Ожиданием своим ты меня спасла". Парамедик Пташка снялась вместе со своей матерью
Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ
Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ
alyona alyona заявила, что удаляет свой аккаунт в Instagram, и озвучила причины
alyona alyona заявила, что удаляет свой аккаунт в Instagram, и озвучила причины
  Украинский детский коллектив Light Balance Kids выступил с неоновым шоу на America's Got Talent. Видео
  Украинский детский коллектив Light Balance Kids выступил с неоновым шоу на America's Got Talent. Видео
77-летний российский пропагандист Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии – РосСМИ
77-летний российский пропагандист Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии – РосСМИ
Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео
Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (390284)
2
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (234346)
3
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (210387)
4
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (168835)
5
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (104845)
6
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (98088)
7
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (83161)
8
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото (70362)
 
 
 
 