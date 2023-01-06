РФ сосредоточилась на попытках захватить Донецкую область, ВСУ ударили по позициям ЗРК и местам сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

Согласно сводке, на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаки формирования наступательных группировок не зафиксированы.

"Основные усилия противник сосредотачивает на попытках установить контроль над Донецкой областью, ведет наступательные действия на бахмутском и лиманском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на купянском и авдеевском направлениях, успеха не имеет", – сказано в сообщении.

Украинские защитники отбили за последние сутки атаки оккупантов в районе 12 населенных пунктов на Донбассе (Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Спорное, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области).

Войска РФ за прошедшие сутки нанесли 17 авиаударов и 59 раз обстреляли населенные пункты Украины из реактивных систем залпового огня, в частности, удары наносились по гражданской инфраструктуре, говорится в сводке. Согласно данным Генштаба, ракетных ударов РФ вчера не было, но опасность и ракетных, и авиаударов сохраняется на всей территории страны.

"Авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также в течение суток наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии произвели огневое поражение двух районов сосредоточения живой силы и военной техники противника", – добавили в Генштабе.

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