РФ сосредоточилась на попытках захватить Донецкую область, ВСУ ударили по позициям ЗРК и местам сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.
Согласно сводке, на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаки формирования наступательных группировок не зафиксированы.
"Основные усилия противник сосредотачивает на попытках установить контроль над Донецкой областью, ведет наступательные действия на бахмутском и лиманском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на купянском и авдеевском направлениях, успеха не имеет", – сказано в сообщении.
Украинские защитники отбили за последние сутки атаки оккупантов в районе 12 населенных пунктов на Донбассе (Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Спорное, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области).
Войска РФ за прошедшие сутки нанесли 17 авиаударов и 59 раз обстреляли населенные пункты Украины из реактивных систем залпового огня, в частности, удары наносились по гражданской инфраструктуре, говорится в сводке. Согласно данным Генштаба, ракетных ударов РФ вчера не было, но опасность и ракетных, и авиаударов сохраняется на всей территории страны.
"Авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также в течение суток наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии произвели огневое поражение двух районов сосредоточения живой силы и военной техники противника", – добавили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Весной оккупантов изгнали из северных областей, осенью почти полностью была освобождена Харьковская область, правобережная часть юга Украины.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. 3 января 2023 года британская разведка сообщила, что частота российских атак под Бахмутом заметно снизилась.
По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 3 января, тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также в направлении Лисичанска Луганской области. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар – Бахмут – Майорск Донецкой области.