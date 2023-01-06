В Госдепе США назвали "цинизмом" объявленное Путиным "прекращение огня"

"С нашей точки зрения, есть одно слово, которое описывает это лучшим способом, – "цинизм". Это в значительной степени цинично, потому что [заявление] появилось только через несколько дней после того, как Москва совершила новогодние атаки против гражданской инфраструктуры Украины", – заявил он.

Прайс напомнил заявления госсекретаря Энтони Блинкена, что россияне будут пытаться использовать любую временную паузу в боях, чтобы отдохнуть, перевооружиться, перегруппироваться и атаковать повторно. Поэтому, по мнению Прайса, нынешнее заявление Путина нельзя считать прекращением огня.

"Если бы Россия действительно серьезно относилась к миру, к прекращению этой войны, она вывела бы свои войска с суверенной территории Украины", – добавил он.