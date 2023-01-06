Глава МИД Германии: Если бы Путин хотел мира, он бы отвел своих солдат домой, и война бы закончилась

"Если бы Путин хотел мира, он бы отвел своих солдат домой, и война бы закончилась. Но видимо, он хочет продолжить войну после небольшого перерыва. Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией", – написала она.
Бербок заверила, что Германия будет продолжать поддерживать украинцев, "чтобы они снова могли жить в мире и самоопределении".
Eine sogenannte Feuerpause bringt den Menschen, die unter russischer Besatzung in täglicher Angst leben, weder Freiheit noch Sicherheit. Deshalb werden wir die Ukrainer*innen weiter unterstützen- damit sie wieder in Frieden und Selbstbestimmung leben können. 2/2— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) January 5, 2023
Путин заявил 5 января, что якобы поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московскому времени (с 11.00 6 января до 23.00 7 января по Киеву).
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал это заявление ложью и лицемерием.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей земле, и заявил, что РФ должна покинуть оккупированные территории.
Президент США Джо Байден считает, что Путин "пытается сделать передышку".
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре выступал с призывом к России начать вывод войск на праздники. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он.
В Кремле тогда ответили отказом.
5 января 2023 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.