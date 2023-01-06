Глава МИД Германии: Если бы Путин хотел мира, он бы отвел своих солдат домой, и война бы закончилась

"Если бы Путин хотел мира, он бы отвел своих солдат домой, и война бы закончилась. Но видимо, он хочет продолжить войну после небольшого перерыва. Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией", – написала она.

Бербок заверила, что Германия будет продолжать поддерживать украинцев, "чтобы они снова могли жить в мире и самоопределении".

Eine sogenannte Feuerpause bringt den Menschen, die unter russischer Besatzung in täglicher Angst leben, weder Freiheit noch Sicherheit. Deshalb werden wir die Ukrainer*innen weiter unterstützen- damit sie wieder in Frieden und Selbstbestimmung leben können. 2/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) January 5, 2023

Путин заявил 5 января, что якобы поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московскому времени (с 11.00 6 января до 23.00 7 января по Киеву).

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал это заявление ложью и лицемерием.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей земле, и заявил, что РФ должна покинуть оккупированные территории.

Президент США Джо Байден считает, что Путин "пытается сделать передышку".