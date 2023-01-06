ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Германии: Если бы Путин хотел мира, он бы отвел своих солдат домой, и война бы закончилась

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бербок заверила, что Германия будет продолжать поддерживать украинцев
Бербок заверила, что Германия будет продолжать поддерживать украинцев
Фото: EPA

Если бы президент России Владимир Путин действительно хотел мира, он вывел бы войска с территории Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Twitter 5 января.

"Если бы Путин хотел мира, он бы отвел своих солдат домой, и война бы закончилась. Но видимо, он хочет продолжить войну после небольшого перерыва. Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией", – написала она.

Бербок заверила, что Германия будет продолжать поддерживать украинцев, "чтобы они снова могли жить в мире и самоопределении".

Путин заявил 5 января, что якобы поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московскому времени (с 11.00 6 января до 23.00 7 января по Киеву).

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал это заявление ложью и лицемерием.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей земле, и заявил, что РФ должна покинуть оккупированные территории.

Президент США Джо Байден считает, что Путин "пытается сделать передышку".

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре выступал с призывом к России начать вывод войск на праздники. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он.

В Кремле тогда ответили отказом.

5 января 2023 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Рождество, перемирие, война России против Украины, Анналена Бербок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе з застежкой в виде кольца
"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе з застежкой в виде кольца
"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор
"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост
"Ожиданием своим ты меня спасла". Парамедик Пташка снялась вместе со своей матерью
"Ожиданием своим ты меня спасла". Парамедик Пташка снялась вместе со своей матерью
Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ
Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ
alyona alyona заявила, что удаляет свой аккаунт в Instagram, и озвучила причины
alyona alyona заявила, что удаляет свой аккаунт в Instagram, и озвучила причины
  Украинский детский коллектив Light Balance Kids выступил с неоновым шоу на America's Got Talent. Видео
  Украинский детский коллектив Light Balance Kids выступил с неоновым шоу на America's Got Talent. Видео
77-летний российский пропагандист Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии – РосСМИ
77-летний российский пропагандист Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии – РосСМИ
Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео
Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
"Назвал Меган неприветливой, грубой и резкой". Принц Гарри в мемуарах рассказал, как принц Уильям напал на него и повалил на пол – СМИ
"Назвал Меган неприветливой, грубой и резкой". Принц Гарри в мемуарах рассказал, как принц Уильям напал на него и повалил на пол – СМИ
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (389219)
2
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (190868)
3
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (167698)
4
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (165712)
5
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (103372)
6
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (97501)
7
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (82336)
8
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото (68443)
 
 
 
 