Глава Евросовета: Вывод российских войск с Украины – единственный серьезный способ восстановления мира и безопасности

"Есть агрессор: Кремль. И жертва – украинский народ. Вывод российских войск – единственный серьезный способ восстановления мира и безопасности. Объявление об одностороннем прекращении огня является таким же фальшивым и лицемерным, как и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы", – написал он.

Є агресор: Кремль. І жертва: український народ. Виведення російських військ - єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки. Оголошення про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на праздники. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он.

В Кремле тогда ответили отказом.

5 января 2023 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.

Путин заявил 5 января, что якобы поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московскому времени (с 11.00 6 января до 23.00 7 января по Киеву).

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал это заявление ложью и лицемерием.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей земле, и заявил, что РФ должна покинуть оккупированные территории.

Президент США Джо Байден считает, что Путин "пытается сделать передышку".

Глава МИД Германи Анналена Бербок заявила, что если бы Путин действительно хотел мира, он вывел бы войска с территории Украины, но видимо, он "хочет продолжить войну после небольшого перерыва".

Зеленский заявил, что в мире всем известно, "как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой".