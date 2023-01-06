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Банки на оккупированной территории Луганской области требуют для оформления платежных карт российские паспорта – Генштаб ВСУ

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Россия продолжает принудительную паспортизацию населения на временно оккупированных территориях Украины, отметили в Генштабе
Россия продолжает принудительную паспортизацию населения на временно оккупированных территориях Украины, отметили в Генштабе
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

На временно захваченной территории Луганской области российские оккупанты принуждают граждан Украины получать российские паспорта.

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Продолжается принудительная паспортизация населения на временно оккупированных и занятых территориях Луганской области. Так, банковские учреждения оккупированного региона требуют для оформления платежных карт паспорта Российской Федерации", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0cbuyRqCwVVzRZ7s8CKeiZMmehGFvGsnG29rzzzACBhkJHarwW1Y5ciRMgrhBZZdLl

Кроме того, по данным Генштаба, в оккупированной Горловке Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток. Также в регионе выдают номерные знаки и водительские удостоверения российского образца, добавили украинские военные.

Таким образом, "продолжается принудительная интеграция временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле РФ", подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Контекст:

Впервые президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 

С 23-го по 27 сентября на временно захваченных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции СШАВеликобритания и Канада.

29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В ноябре украинские военные освободили часть Херсонской области, включая областной центр, и практически всю остававшуюся под оккупацией часть Николаевской области.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, банки, Генштаб ВСУ, оккупация, паспорт, деньги, население, российские оккупанты
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