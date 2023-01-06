Банки на оккупированной территории Луганской области требуют для оформления платежных карт российские паспорта – Генштаб ВСУ

Россия продолжает принудительную паспортизацию населения на временно оккупированных территориях Украины, отметили в Генштабе Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Продолжается принудительная паспортизация населения на временно оккупированных и занятых территориях Луганской области. Так, банковские учреждения оккупированного региона требуют для оформления платежных карт паспорта Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба, в оккупированной Горловке Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток. Также в регионе выдают номерные знаки и водительские удостоверения российского образца, добавили украинские военные.

Таким образом, "продолжается принудительная интеграция временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле РФ", подчеркнули в Генштабе ВСУ.