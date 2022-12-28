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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин подписал очередной документ о выдаче паспортов РФ украинцам. В МИД Украины заявили о насильственной ассимиляции

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В МИД Украины заявили, что указ не будет иметь никаких правовых последствий
В МИД Украины заявили, что указ не будет иметь никаких правовых последствий
Фото: depositphotos.com

Президент России Владимир Путин 26 декабря утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины. Документ опубликован на официальном российском интернет-портале правовой информации.

В документе также прописано положение о признании гражданином России ребенка в возрасте до 14 лет. Кроме того, указ утверждает порядок подачи и учета заявлений о "нежелании состоять в гражданстве Украины".

В украинском МИД 28 декабря отреагировали на указ, назвав его никчемным.

"Указ, утверждающий упрощенные процедуры выхода из гражданства Украины и приобретение гражданства РФ, ничтожен и свидетельствует о неготовности России к переговорам, стремлении ее руководства продолжать войну, поглощении территории Украины, насильственной ассимиляции и геноциде украинского народа", – завили в ведомстве.

В МИД добавили, что принудительное навязывание гражданства РФ гражданам Украины подтверждает преступную сущность тоталитарного российского режима.

"Особое возмущение вызывает введенный без согласия получателей порядок выдачи российских паспортов принудительно перемещенным на территорию РФ украинским детям и подросткам от 14 до 18 лет, что является вопиющим нарушением основополагающих прав человека и доказательством совершения Россией геноцида украинцев", – добавили в министерстве.

МИД Украины решительно осуждает введение в действие указанного документа, расценивает его как очередное преступление России против суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ведомстве считают, что этот и другие нормативные акты в РФ в отношении граждан Украины не будут иметь никаких правовых последствий, никогда не будут признаны ни Украиной, ни подавляющим большинством государств – членов ООН.

Контекст:

Впервые Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Донецк, Украина, Луганск, МИД, МИД Украины, паспорт, гражданство, вторжение, указ, война России против Украины, документы
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