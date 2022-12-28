Путин подписал очередной документ о выдаче паспортов РФ украинцам. В МИД Украины заявили о насильственной ассимиляции

В МИД Украины заявили, что указ не будет иметь никаких правовых последствий Фото: depositphotos.com

В документе также прописано положение о признании гражданином России ребенка в возрасте до 14 лет. Кроме того, указ утверждает порядок подачи и учета заявлений о "нежелании состоять в гражданстве Украины".

В украинском МИД 28 декабря отреагировали на указ, назвав его никчемным.

"Указ, утверждающий упрощенные процедуры выхода из гражданства Украины и приобретение гражданства РФ, ничтожен и свидетельствует о неготовности России к переговорам, стремлении ее руководства продолжать войну, поглощении территории Украины, насильственной ассимиляции и геноциде украинского народа", – завили в ведомстве.

В МИД добавили, что принудительное навязывание гражданства РФ гражданам Украины подтверждает преступную сущность тоталитарного российского режима.

"Особое возмущение вызывает введенный без согласия получателей порядок выдачи российских паспортов принудительно перемещенным на территорию РФ украинским детям и подросткам от 14 до 18 лет, что является вопиющим нарушением основополагающих прав человека и доказательством совершения Россией геноцида украинцев", – добавили в министерстве.

МИД Украины решительно осуждает введение в действие указанного документа, расценивает его как очередное преступление России против суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ведомстве считают, что этот и другие нормативные акты в РФ в отношении граждан Украины не будут иметь никаких правовых последствий, никогда не будут признаны ни Украиной, ни подавляющим большинством государств – членов ООН.