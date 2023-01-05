Российские захватчики принудительно интегрируют временно оккупированные территории в правовое поле РФ – Генштаб ВСУ

"Продолжается принудительная интеграция временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле РФ", – сказано в сообщении.

Так, в Горловке Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток.

Кроме того, в регионе выдают номерные знаки и водительские удостоверения российского образца, отметили в Генштабе.

Контекст:

Впервые президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции США, Великобритания и Канада.

29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В ноябре украинские военные освободили часть Херсонской области, включая областной центр, и практически всю остававшуюся под оккупацией часть Николаевской области.