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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские захватчики принудительно интегрируют временно оккупированные территории в правовое поле РФ – Генштаб ВСУ

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Россия раздает украинцам свои паспорта на временно оккупированных территориях
Россия раздает украинцам свои паспорта на временно оккупированных территориях
Фото: EPA (архив)

На временно захваченных территориях Украины оккупанты ускорили выдачу российских документов. Об этом сообщает 5 января Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Продолжается принудительная интеграция временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле РФ", – сказано в сообщении. 

Так, в Горловке Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток.

Кроме того, в регионе выдают номерные знаки и водительские удостоверения российского образца, отметили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02rw13fgCb7efK1Cr257uV9EJgSxwyYA7TP7MGPEdsAUxzNj4JBhEsHiBCTwZnsyyxl

Контекст:

Впервые президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции СШАВеликобритания и Канада.

29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В ноябре украинские военные освободили часть Херсонской области, включая областной центр, и практически всю остававшуюся под оккупацией часть Николаевской области.

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, паспорт, гражданство, Горловка, аннексия, война России против Украины, водительские права
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