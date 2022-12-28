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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области начался принудительный процесс получения гражданства РФ – ОВА

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Введен "порядок" признания гражданами РФ детей до 14 лет
Введен "порядок" признания гражданами РФ детей до 14 лет
Фото: ЕРА

В российском Кремле оккупационные власти спешат "паспортизировать" жителей оккупированной части Луганской области. Об этом областная военная администрация сообщила 28 декабря в Telegram.

По ее данным, оккупанты начали принудительный процесс получения детьми гражданства РФ. Речь идет о так называемом "порядке" подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданином страны-агрессора. Для этого родителю самому обязательно нужно иметь паспорт РФ.

"Конечно, можно его и не получать и сразу подпасть под сокращение на работе или под отказ в социальных выплатах. Времени на размышления оккупанты не оставляют.. То, что они не сочли нужным делать в течение восьми лет [оккупации], пытаются успеть за несколько месяцев, чтобы внушить людям разочарование в Украине и одновременно усилить собственную пропаганду", – написали в ОВА.

Там отмечают, что российская армия увеличила количество патрулей для поиска дезертиров. При этом жители Северодонецка и Лисичанска Луганской области массово жалуются на мародерство со стороны "коммунальщиков" в их домах. 

Контекст:

28 октября глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, информировал Гайдай.

21 декабря глава ОВА отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.

24 декабря Гайдай сообщил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".

В оккупационных войсках высокий уровень дезертирства, заявил российский военнослужащий в перехвате телефонного разговора, который 21 декабря опубликовала украинская разведка.

Теги: Луганская область, гражданство, дети, война России против Украины, российские оккупанты
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