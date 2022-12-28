В Луганской области начался принудительный процесс получения гражданства РФ – ОВА

По ее данным, оккупанты начали принудительный процесс получения детьми гражданства РФ. Речь идет о так называемом "порядке" подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданином страны-агрессора. Для этого родителю самому обязательно нужно иметь паспорт РФ.

"Конечно, можно его и не получать и сразу подпасть под сокращение на работе или под отказ в социальных выплатах. Времени на размышления оккупанты не оставляют.. То, что они не сочли нужным делать в течение восьми лет [оккупации], пытаются успеть за несколько месяцев, чтобы внушить людям разочарование в Украине и одновременно усилить собственную пропаганду", – написали в ОВА.

Там отмечают, что российская армия увеличила количество патрулей для поиска дезертиров. При этом жители Северодонецка и Лисичанска Луганской области массово жалуются на мародерство со стороны "коммунальщиков" в их домах.