Еще в ноябре в ЕС оценивали потери России в 60 тыс. убитыми и 60% танков – Le Figaro

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на стенограмму выступления Блежана на заседании комитета по вопросам национальной обороны французского парламента от 16 ноября, которая была опубликована только 4 января.
"По нашим наиболее достоверным оценкам, по меньшей мере 60 тыс. российских военных были убиты и втрое больше ранены, что означает, что около 250 тыс. российских военных сейчас не способны к ведению боя", – заявлял он в ноябре.
Блежан тогда сообщал, что Кремль также потерял к тому времени "60% своего общего парка боевых танков и 70% своего запаса ракет, пригодных для поражения наземных целей".
Поэтому Россия, указывал он, использует зенитные ракеты для поражения наземных целей, с соответствующими проблемами с точностью, и рассчитывает на поставку оборудования из Ирана или Северной Кореи".
По оценке адмирала, 40% российских бронетранспортеров и 20% артиллерии также были на тот момент выведены из строя.
Блежан отмечал, что потери с украинской стороны оценить труднее, и в ЕС считают, что они ниже российских, "но все равно значительны".
Он спрогнозировал возобновление активных наступательных действий со стороны Украины весной 2023 года. К этому времени украинским военным нужно собрать три новых армейских корпуса численностью примерно 75 тыс. военных. Адмирал назвал это "амбициозной целью". Киев, по его оценке, "увлекшись своим напором", намерен выиграть войну, вернув Крым, а также Луганскую и Донецкую области.
Блежан обратил внимание, что происходящее в Украине – это "как никогда война на истощение", поэтому украинцы нуждаются в поддержке Европы, чтобы восстановить силы.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины".
Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.
Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив 29 ноября указал, что российская армия, которая вторглась в Украину, строилась 10 лет, и на нее с 2011 года было потрачено $770 млрд. К концу ноября армия оккупантов потеряла от 30 до 40% своей техники. По оценке Андрусива, оккупантам нужно от трех до пяти лет, чтобы компенсировать потери только за 2022 год – и это без учета санкционного режима.
Потери российских оккупантов убитыми с 24 февраля 2022 года по 5 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 109 720 военнослужащих. Также россияне потеряли 3041 танк, 6108 боевых бронированных машин, 2051 артиллерийскую систему, 723 крылатые ракеты и другую технику.
За следующие четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек, заявил 2 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.
По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в начале января в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси. Начальник ГУР МО Кирилл Буданов называл дату начала новой волны мобилизации в РФ – 5 января.