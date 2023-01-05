Еще в ноябре в ЕС оценивали потери России в 60 тыс. убитыми и 60% танков – Le Figaro

К середине ноября в Евросоюзе оценивали потери РФ в Украине убитыми и ранеными в 250 тыс. человек Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на стенограмму выступления Блежана на заседании комитета по вопросам национальной обороны французского парламента от 16 ноября, которая была опубликована только 4 января.

"По нашим наиболее достоверным оценкам, по меньшей мере 60 тыс. российских военных были убиты и втрое больше ранены, что означает, что около 250 тыс. российских военных сейчас не способны к ведению боя", – заявлял он в ноябре.

Блежан тогда сообщал, что Кремль также потерял к тому времени "60% своего общего парка боевых танков и 70% своего запаса ракет, пригодных для поражения наземных целей".

Поэтому Россия, указывал он, использует зенитные ракеты для поражения наземных целей, с соответствующими проблемами с точностью, и рассчитывает на поставку оборудования из Ирана или Северной Кореи".

По оценке адмирала, 40% российских бронетранспортеров и 20% артиллерии также были на тот момент выведены из строя.

Блежан отмечал, что потери с украинской стороны оценить труднее, и в ЕС считают, что они ниже российских, "но все равно значительны".

Он спрогнозировал возобновление активных наступательных действий со стороны Украины весной 2023 года. К этому времени украинским военным нужно собрать три новых армейских корпуса численностью примерно 75 тыс. военных. Адмирал назвал это "амбициозной целью". Киев, по его оценке, "увлекшись своим напором", намерен выиграть войну, вернув Крым, а также Луганскую и Донецкую области.

Блежан обратил внимание, что происходящее в Украине – это "как никогда война на истощение", поэтому украинцы нуждаются в поддержке Европы, чтобы восстановить силы.